戰術運氣體能，缺一不可；利物浦求反彈，曼聯求和

港隊在周中主場對孟加拉領先下，最終被逼和。下半場踢少一個人固然是關鍵，但領隊韋斯活的排陣和調動，才是失分的最大原因。

憑12碼領先，港隊有點運氣；但如何可以將運氣保留成為贏波，就要實力。

下半場少踢一人，固然不利，但作為不是控場型的球隊，港隊其實應該下半場就堅守，並應該換人增強掃蕩。

港隊上場作客孟加拉贏4:3，不知道是否心雄，所以韋斯活幾使少踢1人，都不採取保守踢法，令人費解。

韋斯活一開始已經排陣失誤，過於進取，但還好有入球；但到下半場，臨場調動應變太慢，安永佳已經體力不支，為何不快換人改踢防守？

失望歸失望，希望港隊可以再接再厲，在下場新加坡身上搶到3分。

港隊的賽事，是所有足球比賽的縮影，勝負全繫於排陣、戰術、調動，最後當然還有運氣。

只要看今屆的維拉，就知道排陣和戰術有多影響勝負。

艾馬利入主兩年，戰術幾乎已經被人研究透了，所以求變是必須的；變不一定是換領隊，但一定要有新衝擊，今屆維拉幾乎沒有買任何有實力的新球員，令球隊實力未見提升，球員也缺乏新動力和危機感，結果成績自然下滑。

強如曼城，都不斷換血，即使新人未入局，但可以看到曼城已經逐步年輕化，所以中型班怎能獨善其身？

另一個更實在的例子，自然是曼聯。

戰術固然失敗，調動同樣稱不上及格。艾摩謙的能力實在不配擔任豪門的領隊。

再看過往在臨場調動上，同樣備受的阿迪達，今季多次在下半場早段換人、甚至變陣改踢352，成功追和，並反勝。證明調動得宜是關鍵。

阿仙奴今屆同樣並非沒有問題，中場過分依賴懷斯和蘇比文迪，兩者幾乎是發動機，其一缺陣，就影響了中場策應及組織能力。

至於運氣和體能，在利物浦身上體現得淋漓盡致。

在開季初期，曾經連續5場賽事在補時階段絕殺對手。球員努力不懈終有回報，也證明高普時代訓練球員體能的優勢仍在，當然也有不少運氣成分。

但最近三輪賽事，利物浦運氣不再，頻頻失分，甚至是被對手絕殺，這也可以看出運氣不是必然，有實力才是最重要。

史諾在經歷3連敗之後，被炒賠率突然急升，已經打入被炒排名榜第8，賠率是1:26，雖然不是很高，但以一個開季是四連冠作目標的領隊來說，實在難以置信。

本週焦點

利物浦主場迎戰曼聯，哀兵鬥水軍，有機會雙雙失分。

曼聯上輪贏波，全因早段領先，新特蘭急於追和，防守失利所致，因此並非曼聯大反彈。

艾摩謙堅持用自己在葡超的3421戰術，但現實是曼聯的中堅並非頂級，3人中堅非常吃力，戰術排陣過度自信，令他不會成功。

利物浦三連敗之後，史諾必定要求變，如何運用新將韋斯和伊沙克，就是重要課題。

花了4億多鎊，還未真正展現出球員貨真價實的時候，其實是新球員都受制史諾的戰術和排陣，未能完全發揮。

今場利物浦有主場優勢，理應看好一線，但如果不變陣，最終恐怕未能入波。

曼聯要把握利物浦防線老化的漏洞，爭取反擊入波，否則陣地戰中，紅魔沒有任何優勢。







