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第40屆香港電影金像奬頒獎典禮將於今個星期日（7月17日）舉行！各大獎項花落誰家？到時自會揭曉！而人氣男團MIRROR擔任今屆金像奬頒獎典禮表演嘉賓、演唱金像獎主題曲《金人》，又是另一個焦點所在！相信不少戲迷亦十分期待！臨近金像奬頒獎典禮，Disney+率先精選本年度金像獎提名作品，《智齒》、《濁水漂流》、《一秒拳王》、《梅艷芳》等多套熱門電影已經上架，讓大家在金像奬頒獎典禮前再度重溫！

即睇Disney+ 7月《香港金像獎提名片單》！

【Disney+香港金像獎提名片單】1. 《怒火》

（獲提名最佳電影、最佳導演、最佳攝影、最佳剪接、最佳動作設計、最佳原創電影歌曲、最佳音響效果、最佳視覺效果）

《怒火》由已故導演陳木勝執導，甄子丹、謝霆鋒、秦嵐領銜主演。故事講述重案組布網圍剿國際毒梟，突然殺出一組蒙面悍匪「黑吃黑」，更冷血屠殺眾警察。重案組督察張崇邦（甄子丹飾）親睹戰友被殺，經深入追查後發現，悍匪首領竟是昔日戰友邱剛敖（謝霆鋒飾）。曾是警隊明日之星的邱剛敖，為何會走向罪惡深淵？背後推手竟然是張崇邦本人？

（《怒火》劇照）

【Disney+香港金像獎提名片單】2. 《智齒》

（獲提名最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳男主角、最佳女主角、最佳女配角、最佳攝影、最佳剪接、最佳動作設計、最佳美術指導、最佳服裝造型設計、最佳原創電影音樂、最佳音響效果、最佳視覺效果）

《智齒》由鄭保瑞執導，林家棟、劉雅瑟、李淳及池內博之領銜主演。電影改編自內地知名犯罪心理小說作家雷米的同名小說，講述從學堂畢業的任凱（李淳飾），因⼀宗連環兇殺案，與剛復職的斬哥（林家棟飾）開始了拍檔關係。其後斬哥重遇殺害自己妻兒的街童王桃（劉雅瑟飾），被激發的恨意⼀發不可收拾！另一邊廂，任凱因大意而遺失手槍，被兇手拾獲，而且兇手潛伏在城市之中，危機逐步逼近……

（《智齒》劇照）

【Disney+香港金像獎提名片單】3. 《濁水漂流》

（獲提名最佳電影、最佳編劇、最佳男主角、最佳男配角x2、 最佳女配角、最佳新演員、最佳美術指導、最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲、新晉導演）

榮獲11項提名的《濁水漂流》，絕對是今屆金像奬的黑馬！電影由李駿碩執導及編劇，以2012年通州街露宿者事件為題材，講述2012年2月15日，當年最冷的一天，警察、民政署和負責市容潔淨的食物環境衞生署在沒有事前通知下，於深水埗通州街天橋附近突擊清場（俗稱「洗太平地」），將40多名露宿者僅有的家當全數視作廢物棄掉。事後露宿者在社工組織的協助下聯合控告政府，但政府只肯向每位露宿者賠償二千元，並拒絕應露宿者要求道歉……

（《濁水漂流》劇照）

【Disney+香港金像獎提名片單】4. 《一秒拳王》

（獲提名最佳編劇、最佳動作設計、最佳原創電影歌曲、新晉導演）

《一秒拳王》由樂隊ToNick主音趙善恆自導自演，周國賢、查朗·桑提納托古、林明禎主演。故事講述周天仁（周國賢飾）出生時心跳停頓了一秒，因此獲得預知未來一秒的能力，可是這種能力無處發揮，長大後的他只能渾噩度日，直至遇到開拳館的葉志信（趙善恆飾），並在其招攬下加入他的拳館，憑著其天賦異稟過關斬將，甚至撃敗連勝拳手宋傲揚（張建聲飾）。但也因為周天仁天賦異稟，被拳撃協會否決了專業比賽資格，只可以與剛剛在比賽中打死對手的拳王鄭耀祖（Joe，查朗·桑提納托古飾）對賽，沒想到他竟在此時發生交通意外，失去了預知未來一秒的能力……

（《一秒拳王》劇照）

【Disney+香港金像獎提名片單】5. 《除暴》

（獲提名最佳女配角、新晉導演）

《除暴》由劉浩良導演，由王千源、吳彥祖領銜主演。電影改編自張君案，講述1990年代，刑警鍾誠（王千源飾）受命追捕由悍匪張隼（吳彥祖飾）率領的犯罪集團「老鷹幫」。這班悍匪訓練有素且紀律嚴明，在多地流竄，犯下驚天連環劫案，還屢次惡意挑釁警方，將矛頭直指鍾誠……

（《除暴》劇照）

【Disney+香港金像獎提名片單】6. 《折彈專家2》

（獲提名最佳剪接、最佳動作設計、最佳音響效果、最佳視覺效果）

《拆彈專家2》由邱禮濤執導，劉德華、劉青雲和倪妮主演。故事講述前拆彈專家潘乘風（劉德華飾）被發現昏迷在酒店爆炸案的案發現場，因而被警方當作頭號嫌疑人。潘乘風醒來後失去了記憶，只能一邊逃亡，一邊靠殘存記憶的蛛絲馬跡來查明真相。他的好友董卓文（劉青雲飾）和他的前女友龐玲（倪妮飾）對他講述了一段和他記憶截然不同的狀況，讓案情更加難解。有計劃的爆炸案仍然接二連三發生，真相卻越來越撲朔迷離……

（《折彈專家2》劇照）

【Disney+香港金像獎提名片單】7. 《狂舞派3》

（獲提名最佳原創電影歌曲）

MIRROR隊長Lokman（楊樂文）有份主演的《狂舞派3》，由黃修平執導，故事講述龍一群在龍城工廈打拼的創作人，包括嘻哈獨立唱作人Heyo（霍嘉豪飾）、排舞師奶茶（劉敬雯飾）、人氣YouTuber阿良（蔡瀚億飾）、新晉藝人Hana（顏卓靈飾）及她的地下男友舞者Dave（楊樂文飾），因為拍攝電影《狂舞派》逐漸嶄露頭角，獲地產商邀請他們為以街舞、音樂、塗鴉等元素創立的「狂舞街」宣傳。但其實這都是地產大鱷塗姿抹粉的工程，當藝術家的創作空間受到打壓，他們決定要反客為主……

（《狂舞派3》劇照）

【Disney+香港金像獎提名片單】8. 《月老》

（獲提名最佳亞洲華語電影）

《月老》改編自九把刀的同名小說，由九把刀親自執導兼編劇，柯震東、王淨、宋芸樺、馬志翔主演；九把刀、柯震東在日前舉行的第24屆台北電影獎中憑《月老》分別獲得最佳導演、最佳男主角！

故事講述慘遭雷擊而死的石孝綸（柯震東飾）來到陰間，生前所有的記憶歸零。他必須做出選擇：投胎轉世變成蝸牛；或是擔任神職、累積陰德再轉世為人。最後石孝綸決定成為月老，與個性爆衝的Pinky搭檔來到人間執行任務，沒想到當遇見狗狗阿魯以及他的主人小咪（宋芸樺飾）時，前世的記憶都回來了。原來小咪正是他生前的摯愛，阿綸希望能幫助小咪尋得新的姻緣，但每一條綁在小咪手上的紅線竟然都被燒毀。同一時間從陰間前往人間的鬼頭成（馬志翔飾）準備展開腥風血雨的復仇行動，他急欲找出五百年前背叛且殺害自己的盜賊兄弟，卻把小咪視為下一個要復仇的目標……

（《月老》劇照）

【Disney+香港金像獎提名片單】9. 《梅艷芳》

（獲提名最佳電影、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、 最佳新演員、最佳攝影、最佳美術指導、最佳服裝造型設計、最佳原創電影音樂、最佳音響效果、最佳視覺效果）

榮獲12項提名的《梅艷芳》，上映時已叫好又叫座，帶挈女主角王丹妮人氣急升，更獲提名第四十屆金像獎最佳女主角及最佳新演員，與兩位影后鞏俐（《奪冠》）、吳君如（《媽媽的神奇小子》）爭奪金像奬「最佳女主角」！

電影根據已故「百變天后」梅艷芳的真實經歷改編，由王丹妮飾演梅艷芳、劉俊謙飾演張國榮、廖子妤飾演梅愛芳（梅艷芳的姐姐），，不但還原了這位已故巨星「梅姐」梅艷芳的傳奇一生，更重現梅艷芳當年多個經典造型，還有其生前的電影及音樂作品！Disney+《梅艷芳》（足本導演版）更加入超過一小時從未曝光片段，並以五集劇集形式，更完整且深入地呈現梅艷芳的成長點滴，包括她和梅愛芳之間經歷生死的姐妹情、與另一位巨星「哥哥」張國榮初次見面時、拍攝《胭脂扣》前後所建立的真摰友情，甚至是她更深入的愛情經歷……

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（《梅艷芳》（足本導演版）劇照）

【Disney+香港金像獎提名片單】10. 《真．三國無雙》［將於7月22日上線］

（獲提名最佳服裝造型設計）

雖然《真．三國無雙》在第40屆香港電影金像奬頒獎典禮後才上線，但好電影還是值得等待！

《真．三國無雙》改編日本光榮特庫摩的同名電子遊戲，由周顯揚執導，古天樂、王凱、楊祐寧、張建聲領銜主演。故事講述東漢末年，政治腐敗，民間爆發黃巾起義，董卓趁機入京霸佔朝野，引起新一輪天下動盪。生活窘迫的草民劉備（楊佑寧飾）帶著關羽（韓庚飾）和張飛（張建聲飾）平定了黃巾亂賊，與曹操（王凱飾）惺惺相惜……眾諸侯因懼怕天下第一無雙神兵呂布（古天樂飾）而四散奔逃，只有劉、關、張、曹四人決意一起面對，一場英雄之間的對決後，三國時代就此拉開序幕……

（《真．三國無雙》劇照）







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