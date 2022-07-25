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人氣男團MIRROR首個紅館演唱會《 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》今晚開騷！為配合MIRROR紅館演唱會，九巴開辦11條特別線方便觀眾離開，於演唱會結束後約15分鐘在暢運道停車場（綠閘對開）開出！九巴更為「鏡粉」aka MIRO準備驚喜——每晚都會有不同「鏡仔」應援巴士登場！

MIRROR早前推出今年第2首團歌《WE ARE》，亦是今次演唱會的主題曲。

（圖源：MIRROR facebook）

九巴將於7月25至31日、8月2日至6日（一共12日）開辦11條特別線，車費由$18.3至$25.9不等！即睇詳細巴士路線資料：

36R：往石圍角（經葵芳、葵興、石籬、石蔭、安蔭、梨木樹、象山）

41R：往長青邨（經大窩口、荃灣市中心、福來邨、長安、青衣邨、長康）

87R：往烏溪沙站（經沙田第一城、濱景花園、富安花園、馬鞍山）

98R：往坑口（北）將軍澳醫院（經秀茂坪、寶達、康盛花園、翠林、景林、厚德）

215R：往順天（經觀塘、藍田、油塘、碧雲道、安達、安泰）

224R：往黃大仙（經德朗、啟業、彩虹、慈雲山、竹園、樂富）

259R：往屯門碼頭（經屯門公路轉車站、屯門市中心、安定、友愛、豐景園、新屯門中心、蝴蝶邨）

260R：往兆康苑（經屯門公路轉車站、屯門市廣場、新墟、大興、良景、寶田）

269R：往天恆邨（經大欖隧道轉車站、YOHO MALL、元朗大馬路、天耀、天瑞）

270R：往聯和墟（經大欖隧道轉車站、新田運輸交匯處、上水站、嘉盛苑、粉嶺站、華心邨、粉嶺中心）

271R：往太和（經廣福、寶鄉橋、大埔中心、怡雅苑、富亨）

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