玩樂 What’s On

加入最愛專欄 收藏文章

MIRROR、林家謙、Serrini、張天賦、Tyson Yoshi等新生代歌手的出現,為本地音樂開拓無限可能性,也讓香港樂壇更加百花齊放!每年大大小小的音樂頒獎禮,正是讓一眾歌手聚首一堂的盛事,也好嘉獎過去一年表現出色的歌手!作為上年度的最後的音樂頒獎禮,由香港電台及TVB首度合辦的音樂頒獎禮《香港金曲頒獎典禮2021/2022》昨晚圓滿結束,大會一共頒發了13組音樂獎項、合共35個大獎,惟賽果令不少樂迷大失所望,加上近半數得獎者缺席頒獎禮,難怪不少人直言要「熄電視」!



雖然《香港金曲頒獎典禮2021/2022》惹來不少負評,但當晚亦出現了不少有趣或驚喜場面!即睇!



【金曲頒獎禮】1. 劉德華做開場表演嘉賓



久未在港露面的劉德華,不但罕有現身《香港金曲頒獎典禮2021/2022》,更擔任開場表演嘉賓,帶領一眾年輕歌手獻唱《如果有一天》,讓大家有機會回味四大天王的經典金曲!



(圖源:香港電台Facebook)



【金曲頒獎禮】2. 鄭欣宜完成女歌手獎大滿貫



今年鄭欣宜樂壇成績驕人,繼先後《新城勁爆頒獎禮2021》奪得「勁爆歌曲」和「勁爆女歌手」、於《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得「女歌手金獎」、和「我最喜愛的女歌手」,昨晚再於《香港金曲頒獎典禮2021/2022》勇奪香港金曲女歌手大獎,完成女歌手獎大滿貫!欣宜由昔日因肥胖外型而惹來觀眾負評,經過自己不斷的努力,加上對音樂事業的熱情,終於有所收成,實在值得恭喜!



(圖源:香港電台Facebook)

【金曲頒獎禮】3. 張敬軒力證是「一線」歌手



「軒公」張敬軒不但努力做好自己的音樂,更出心出力提攜新人,就以他剛剛過去不久的紅館演唱會為例,就請來MIRROR成員姜濤、Ian陳卓賢、Jer柳應廷,以及林家謙、Serrini、張天賦、Tyson Yoshi等年輕歌手做表演嘉賓!作為樂壇大前輩,張敬軒本來也做足準備出席金曲頒獎禮,惟日前工作中有工作人員確診新冠肺炎,所以只好改以拍片形式「現身」演繹得獎歌曲《俏郎君》,還搞笑地展示自己的陰性快測結果,似乎要力證自己是「一線」歌手!



(圖源:香港電台Facebook)



除了這些有趣或驚喜場面,最多人關注的始終是當晚的得獎名單!即睇《香港金曲頒獎典禮2021/2022》完整得獎名單,看看有無你的心水歌手得獎!

香港金曲男歌手大獎:張敬軒



香港金曲女歌手大獎:鄭欣宜



香港金曲樂隊大獎:Supper Moment



香港金曲最佳中文唱片獎:

(男歌手)張敬軒《The Brightest Darkness》

(女歌手)菊梓喬《不能放手》

(樂隊/組合)MIRROR《One and All》



香港金曲全球華人至尊金曲獎:Gin Lee feat. 張學友《日出時讓街燈安睡》



香港金曲金曲獎:

鄭欣宜《先哭為敬》

炎明熹《真話的清高》

曾比特《我不如》

呂爵安《E先生連環不幸事件》

張敬軒《俏郎君》

泳兒《荊棘海》

MC張天賦《記憶棉》

AGA 《City Pop》

衛蘭《It’s OK to be sad》

姚焯菲《原來談戀愛是這麼一回事》



香港金曲CASH創作歌手獎:

(金獎)馮允謙

(銀獎)林奕匡

(銅獎)葉巧琳



香港金曲年度最佳進步獎:

(金獎)葉巧琳

(銀獎)洪嘉豪

(銅獎)施匡翹



香港金曲男新人獎:

(金獎)Mike曾比特

(銀獎)MC張天賦

(銅獎)ANSONBEAN



香港金曲女新人獎:

(金獎)炎明熹

(銀獎)姚焯菲

(銅獎)張蔓姿



最佳合唱歌曲獎:MIRROR《BOSS》

香港金曲華語歌曲獎:谷婭溦《倔強》



香港金曲最佳劇集歌曲獎:

(金獎)JW王灝兒《我不想別離》

(銀獎)譚嘉儀《不可能發生》

(銅獎)Gin Lee/蕭凱恩《這種親》



香港金曲榮譽大獎:鮑比達



網上重溫《香港金曲頒獎典禮2021/2022》(按此)











【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港.沈平鋼筆畫作》! ► 立即行動