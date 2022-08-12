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平日去Staycation，無非都是煲劇、浸浴、食自助餐，大家又有沒有想過可以在香港來趟生態體驗 X Staycation？嗱，不要離開住，生態體驗不一定要拎住勁重行李上山下海的，海洋公園新推出的「南區森海遊」就非常適合「懶人」如我，又或者一家大小玩，不但可以坐舢舨遊香港仔避風塘，更有機會在海洋奇觀搭帳篷與數千條魚兒齊齊入眠！聽起來是否很吸引呢？一齊睇睇活動詳情啦！

（圖片來源︰海洋公園網站）

到底「自然全體驗 – 南區森海遊」有甚麼與別不同？這個體驗活動集生態體驗、文化導賞於一身，除了可以深度體驗水上人的傳統文化和習俗，更可以在海洋奇觀來趟「海底」Staycation……相信活動的背景和特色不用我多說，即看看大家最感興趣的行程先！

第一站會先帶大家登上有「海上的士」之稱的舢舨遊歷香港仔避風塘，走上傳統「住家艇」，大家可以深入了解水上人的起居飲食。之後，海洋公園就會帶大家踏足南區後花園——香港仔郊野公園，認識一下郊野中的「原住民」。

（圖片來源︰海洋公園網站）

我之所以形容懶人啱去，因為以上兩個戶外活動完畢後，大家就可返回海洋公園享用晚餐，之後就來到活動的亮點——在海洋奇觀的13米巨型觀賞屏前搭起帳篷staycation！試想想，大家不但可以感受深海的寧靜，還有勁多海洋生物「陪睡」，機會超難得！而且，海洋公園還會為大家準備帳篷、睡袋、淋浴等設施，幾方便！

翌日參加完「禪繞延伸藝術」活動和享用完早餐後，大家更可以留在園內繼續玩，不用額外買門票！換言之，整個體驗包住宿、包早晚餐、包數項戶外和室內活動、包入場暢玩，就好像去一趟短途旅程一樣，包大家玩得盡興！

夜遊「海洋奇觀」你又試過未？

（圖片來源︰海洋公園網站）

雖然活動沒有提供自助餐，但是晚餐的菜式都不遜色，有花膠野菌瑤柱羮、咕嚕蝦球或蒸雞、甜品和飲品！

（圖片來源︰海洋公園網站）

目前活動正開放9月和10月報名，只要是6歲或以上就可以參加！值得留意的是，報名和收費都是以4人為一組，大家在8月29日下午3時59分前報名可享優惠價$5,670！有興趣的話，大家要在活動日最少5日前於網上報名，而且在活動當日早上要進行快速測試，獲得陰性結果才可以參加！

活動日期

（網站截圖）

海洋公園「南區森海遊」

報名連結︰https://bit.ly/3p9etf4

價錢︰早烏優惠價$5,670／4人；原價︰$6,300／4人

對象︰6歲或以上

活動時間︰0245pm -翌日 1015am （2天1夜）

名額︰4人一組，每節8組，合共32人

集合時間︰0230pm

集合地點︰海洋公園停車場遊客儲物櫃（從海洋公園地鐵站B出口的天橋出口，乘搭升降機到「地下」）

活動詳情︰https://bit.ly/3BRyG0w

活動行程︰https://media.oceanpark.com.hk/files/s3fs-public/GAovernight_Itinerary.pdf

查詢︰3923 2323 （接通後選擇語言，續按[4]字聯絡海洋公園探索及教育部）

註︰海洋公園可為參加者提供帳蓬、睡袋及地蓆。場內不設電力供應；為參加者提供淋浴設施，惟不會提供風筒。







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