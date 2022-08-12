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為期17日的第46屆香港國際電影節，將於8月15日至31日舉行，承接去年做法，今年香港國際電影節再度以實體與網上混合模式舉行，影迷除了可在戲院大銀幕欣賞超過200部電影外，亦可安坐家中透過HKIFF46 ONLINE網上平台觀賞超過40部好戲！

香港國際電影節的上映電影向來一票難求，好在今年繼續有得上網睇！今年香港國際電影節網上放映平台精選超過40部環球佳作，當中陣不乏康城影展得獎作，包括獲國際影評人周大獎的《魔法‧老公‧雞》、影評人雙周SACD獎的《體操少女的落地瞬間》、同志金棕櫚獎的《撕裂巴黎》，還有獲威尼斯影展地平線單元評審團特別獎的《迷城煉魂記》、意國大師鮑勞塔維安尼的柏林影展國際影評人聯盟得獎作《兩個告別皮蘭德婁的角色》等！（按此睇片單）

（圖源：截圖自香港國際電影節協會網頁）

大家只需要在HKIFF46 ONLINE建立帳戶，便可以信用卡購買電影門票或網上觀影證（按此購買）。完成交易後，便可於放映期內觀賞已選取的電影，電影放映期最多為72小時（首天的00:00至第三天的23:59），影迷可於期間隨時觀看，惟開始播放後，須於24小時內完成。要留意的是，HKIFF46 ONLINE內容僅限香港地區於電影節期間（2022年8月16日至9 月2日）觀看！凡購買網上觀影證，更可獲贈《焦點影人：吳君如》一本！

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（圖源：香港國際電影節協會網頁）







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