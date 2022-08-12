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土木工程拓展署打算在本月內，在中環至灣仔海濱長廊，推行為期一年的單車共融通道（共享徑）試驗計劃！共享徑全程長達1公里，聽講還會設立單車站給大家免費借用單車，遲啲又多一個地方可以踩單車啦！即睇詳情先！

（文件截圖）

共享徑計劃以中環10號碼頭為起點，終點站則是灣仔博覽道，全長1公里，單車徑闊約6米。想踩單車要自備嗎？不用！政府計劃在中環10號碼頭和灣仔龍和道撥作臨時單車站，給大家免費借用單車，初期計劃提供5類型、合共30架單車，包括成人單車、兒童單車、三輪車、平衡車和輔助轆單車，費用全免，借用時須付$100按金。

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屆時現場會有工作人員即時協助借用單車之外，單車站亦同時採用自動單車借用系統，即是我們可以透過電話應用程式預約單車！每個帳戶每日可預約成人和兒童單車各1架，每節借用時間為1小時，須於預約時間後15分鐘內取車！預約方法好簡單，只要開啟應用程式，預約版面就會自動彈出，程式會顯示單車的可用情況，大家只要填寫借車地點、日期和時間等資料即可。

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中環至灣仔海濱共享單車徑

目標啟用日期︰8月（為期12個月）

共享徑長度︰1公里

服務時間︰9am -9pm

提供單車數目︰初期提供30架單車

費用︰免費（$100按金）

資料來源︰中西區文教會文件







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