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迪士尼粉絲留意！適逢香港迪士尼樂園推出全新夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅」，城巴特意推出「香港迪士尼樂園主題開篷觀光巴士」，即睇以下詳情！

（網上圖片）

由即日起至11月12日，城巴推出「香港迪士尼樂園主題開篷觀光巴士」及「人力車觀光巴士」指定路線，只要購買「香港迪士尼樂園特別版珍藏套票」，即可兩日內無限次乘坐以上兩大路線！兩條觀光巴士路線分為「H1懷舊之旅」及「H2夜景之旅」，分別穿梭中環、銅鑼灣、尖沙咀等地，來個假日遊就啱晒！

（網上圖片）

值得留意的是，每張珍藏套票均有獨立編號，同時更附送「星夢光影之旅閃亮扣針」及「星閃特飲」換領券，迪士尼粉絲必搶！

人力車觀光巴士珍藏套票 – 香港迪士尼樂園特別版

套票包含：

人力車觀光巴士全日票 – 香港迪士尼樂園特別版 x 1

贈品：星閃特飲飲品券 x 1

贈品：星夢光影之旅閃亮扣針 x 1

人力車觀光巴士服務日期：

2022 年8月14,20,21,27,28日

2022 年9月3,4,10,11,12,17,18,24,25日

2022 年10月1,2,4,8,9,15,16,22,23,29,30日

2022 年11月5, 6, 12, 13日

價錢：$198

購買連結：按此







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