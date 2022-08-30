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香港人出名喜歡捐窿捐罅搵好去處打卡，如果要你選出你認為最靚最型的街道，你會想起哪裏？《Time Out》日前就公布了《全球最型格街道2022》排名，除了歐洲和美國等地，連香港的街道也有上榜！立即bookmark以下《Time Out》推介，待開關時盡情遊覽一番！

1. 蒙特利爾：惠靈頓街（Rue Wellington）

（圖片來源：Caroline Perron／Time Out）

今年的「全球最型格街道」冠軍為加拿大蒙特利爾的惠靈頓街！《Time Out》指惠靈頓街擁有全市中最好的酒吧和新餐廳，任何美食都可以在這裏找到；當中「Bar Palco」的招牌雞尾酒以及「Bossa」的三文治是重點推介之一，絕對要一試！

2. 墨爾本：格特魯德街（Gertrude Street）

（圖片來源：Jo McGann／Time Out）

位於墨爾本的格特魯德街全長850米，綠樹成蔭，給人寧靜的感覺。當中格特魯德街的餐廳「Poodle」更早被《Time Out》評為墨爾本最Top的餐廳之一，是必吃推介之一；想旁晚來杯cocktail，亦不妨到酒吧「Everleigh」點杯bartender’s choice，包你一試難忘。

3. 格拉斯哥：大西路（Great Western Road）

（圖片來源：Shutterstock／Time Out）

蘇格蘭的格拉斯哥歷史悠久，當中大西路是不少當地人假日常到的地方！上至美食，下至懷舊雜貨等一應俱全；特別推介selected shop「HOOS」，小眾牌子如Hay、Muuto、Skagerak等都可以在這裏找到，逛上一個下午也不成問題！

4. 台北：永康街

（圖片來源：Shutterstock／Time Out）

第4位是位於港人的熱門旅遊景點台北的永康街！這條位於東門街區的小巷充滿各式各樣的餐廳，當中不乏傳統小吃、甜品店和茶室等。《Time Out》的必吃推介有「思慕昔」的芒果雪花冰以及「掌門釀造」的精釀啤酒等。

5. 哥本哈根：Værnedamsvej

（圖片來源：Daniel Rasmussen／Time Out）

位於哥本哈根Vesterbro的Værnedamsvej一直以來都是潮流集中地，有別於其他旅遊區，Værnedamsvej有齊花店、精品店、酒吧、芝士店等，連《Time Out》也直指Værnedamsvej有如迷你巴黎一樣，假日來chill一番就最好不過！

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