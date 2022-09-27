加入最愛專欄 收藏文章

終於可以「返鄉下」！日本將於下月11日正式開放自由行，闊別兩年多，日本各地都有不同新景點，包括吉卜力主題公園、羽田機場最新的HANEDA INNOVATION CITY等等。編輯部為大家精選6大日本最新景點，是時候為旅程做好準備！

【日本2022最新景點】1. 宮崎駿粉絲必去！吉卜力主題樂園

（圖片來源：吉卜力）

宮崎駿粉絲留意！位於愛知縣的「吉卜力主題樂園」將於2022年11月開幕，園內將會重現《哈爾移動城堡》和《魔女宅急便》、《龍貓》等經典場景，並會劃分為5區，包括青春之丘園區、吉卜力大倉庫園區、妖怪之鄉園區等等，打卡點滿滿！如果你是宮崎駿動畫迷，絕不能錯過！

（圖片來源：吉卜力）

吉卜力主題樂園

地址：愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533-1

查詢：https://ghibli-park.jp/

【日本2022最新景點】2. 城市中的空中纜車！YOKOHAMA AIR CABIN

（圖片來源：kkday）

城市中也有空中纜車？YOKOHAMA AIR CABIN去年新開幕，連接櫻木町站和運河公園站，在空中就可飽覽橫濱的港灣景觀，除了有靚景睇，纜車車程只有約5分鐘，亦是十分方便快捷！纜車車廂以玻璃製造，車廂內亦備有冷氣，夏天也不用擔心！

（圖片來源：kkday）

YOKOHAMA AIR CABIN

地址：横浜市中區新港2丁目1番2號

查詢：https://yokohama-air-cabin.jp/access/

【日本2022最新景點】3. 機場最新綜合設施！HANEDA INNOVATION CITY

（圖片來源：HANEDA INNOVATION CITY）

羽田機場坐落在東京市中心，不少人也會選擇飛羽田！羽田機場今年新開了綜合設施HANEDA INNOVATION CITY，集美食購物、文化體驗、不同活動於一身，頂樓更有足湯露天展望台，邊浸腳邊睇機場，好chill！此外，館內更有日本首座戰鬥機飛行模擬設備，大家可在退役飛行員的指導下體驗駕駛戰機，夠哂特別！

（圖片來源：HANEDA INNOVATION CITY）

HANEDA INNOVATION CITY

地址：東京都大田區羽田空港1-1-4

查詢：https://haneda-innovation-city.com/

下頁睇更多日本最新景點！







【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看