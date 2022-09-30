吃喝玩樂

玩樂 What’s On

加入最愛專欄　 收藏文章　

2022-09-30Text: Christy Yiu

周末好去處｜粉絲召集！「多啦A夢未來百貨公司」登陸香港！逾300款限定商品+等身造型打卡公仔！必搶水管萬年曆擺設、可愛小夜燈

#打卡 #期間限定 #日本 #九龍塘 #多啦A夢 #周末好去處 #週末好去處 #多啦A夢未來百貨公司 #又一城 #多啦A夢未來百貨公司期間限定店

　　召喚多啦A夢粉絲！位於日本東京台場的「多啦A夢未來百貨公司」即將登陸香港啦！全球海外首間｢多啦A夢未來百貨公司期間限定店｣今日起登陸九龍塘又一城，當中更有首次於日本地區以外發售的限定商品！即睇以下詳情，mark實必搶商品！

 

　　期間限定店位於九龍塘又一城LG2層中庭，入口處設有在香港首次出現的多啦A夢等身造型公仔，可愛感十足，絕對是大家必影的打卡位！除了等身造型公仔，店內同時設有其地打卡位如紙板公仔、和風畫像、以及特色小擺設等，粉絲們不容錯過！

 

打卡必影多啦A夢等身造型公仔！

 

　　至於大家最關心的，當然是各款限定商品！是次期間限定店精心挑選300款日本地區限定和未來百貨公司的限定商品，包括家居用品、裝飾擺設、服飾和首飾，當中特別推薦充電式小夜燈以及多啦A夢桌上時鐘等立體造型商品，收藏價值max！提提大家，多啦A夢未來百貨公司期間限定店為期3星期，有興趣就記得把握機會到場參觀啦！

 

即睇期間限定店推薦商品！

 

多啦A夢水管萬年曆擺設 $390

多啦A夢桌上時鐘 時間布 $450

多啦A夢充電式小夜燈 & 多啦美充電式小夜燈 $880

多啦A夢 手染布系列 $220

多啦A夢 格列佛隧道書座 $580

 

多啦A夢未來百貨公司期間限定店

地點：九龍塘又一城LG2層中庭

日期：2022年9月30日至2022年 10月19日

營業時間：上午11時至下午9時

查詢電話：6474-2250

 

  • by Editor

    Christy Yiu

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

更多玩樂 What’s On文章
你可能感興趣
#打卡 #期間限定 #日本 #九龍塘 #多啦A夢 #周末好去處 #週末好去處 #多啦A夢未來百貨公司 #又一城 #多啦A夢未來百貨公司期間限定店
更多吃喝玩樂文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
大國博弈
銀行匯率
More
Share