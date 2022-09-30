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召喚多啦A夢粉絲！位於日本東京台場的「多啦A夢未來百貨公司」即將登陸香港啦！全球海外首間｢多啦A夢未來百貨公司期間限定店｣今日起登陸九龍塘又一城，當中更有首次於日本地區以外發售的限定商品！即睇以下詳情，mark實必搶商品！

期間限定店位於九龍塘又一城LG2層中庭，入口處設有在香港首次出現的多啦A夢等身造型公仔，可愛感十足，絕對是大家必影的打卡位！除了等身造型公仔，店內同時設有其地打卡位如紙板公仔、和風畫像、以及特色小擺設等，粉絲們不容錯過！

打卡必影多啦A夢等身造型公仔！

至於大家最關心的，當然是各款限定商品！是次期間限定店精心挑選300款日本地區限定和未來百貨公司的限定商品，包括家居用品、裝飾擺設、服飾和首飾，當中特別推薦充電式小夜燈以及多啦A夢桌上時鐘等立體造型商品，收藏價值max！提提大家，多啦A夢未來百貨公司期間限定店為期3星期，有興趣就記得把握機會到場參觀啦！

即睇期間限定店推薦商品！

多啦A夢水管萬年曆擺設 $390

多啦A夢桌上時鐘 時間布 $450

多啦A夢充電式小夜燈 & 多啦美充電式小夜燈 $880

多啦A夢 手染布系列 $220

多啦A夢 格列佛隧道書座 $580

多啦A夢未來百貨公司期間限定店

地點：九龍塘又一城LG2層中庭

日期：2022年9月30日至2022年 10月19日

營業時間：上午11時至下午9時

查詢電話：6474-2250







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