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疫情放緩，加上政府早前正式實施「0+3」入境措施，相信兩年多沒有出國外遊的大家已正密鑼緊鼓籌備旅行大計！不過每年假期有限，想去旅行去得開心，都要揀啱目的地，一不小心撞正雨季、風季就掃興啦！編輯部為大家整理好不同國家的最佳旅遊季節，想知幾時去邊個國家旅行最好？即睇！

【最佳旅遊季節】日本：一年四季都去得！夏天宜「北上」？

身為香港人的「鄉下」，日本四季多變，春櫻、夏祭、秋楓、冬雪，是年中任何時間都可以前往的國家。除了東京、大阪等最熱門城市，想欣賞自然美景，四國、九州、東北等地區亦是不錯之選。不過近年日本夏季屢創高溫，如你正計劃下年暑假去日本，編輯就建議大家選擇去北海道啦！

靜岡－蓬萊橋

（圖片來源：Visit Japan HK／Facebook）

宮崎 - 高千穗「天空小火車」

（圖片來源：Visit Japan HK／Facebook）

日本最佳旅遊季節：全年

雨季：5至7月

櫻花季（3至5月）推薦地點：東京、滋賀、京都

紅葉季（9至11月）推薦地點：福岡、金澤、鐮倉

雪季（12至2月）推薦地點：北海道、青森、函館

新潟 - 宇賀神社上的風景

（圖片來源：Visit Japan HK／Facebook）

【最佳旅遊季節】韓國：四季旅遊勝地！10月必睇紅葉！

看厭了日本的櫻花紅葉？轉轉口味去韓國亦不錯。韓國也是香港人的旅遊勝地，春天賞櫻、秋天賞楓、冬天滑雪！所以大家除了去大買特買，別忘了也要選對月份，欣賞韓國四季的不同景色！

安東 - 月映橋

（圖片來源：韓國觀光公社／Facebook）

濟州 - 休愛里

（圖片來源：韓國觀光公社／Facebook）

韓國最佳旅遊季節：全年

雨季：6至8月

櫻花季（3至5月）推薦地點：首爾汝夷島、釜山海雲台

紅葉季（9至11月）推薦地點：雪嶽山國立公園、景福宮

釜山 - 虎川村

（圖片來源：韓國觀光公社／Facebook）

下頁睇泰國／馬來西亞／新加坡最佳旅遊季節！







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