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秋風起，進入10月，又是遊山玩水的好季節，適逢日韓開關、政府實行「0+3」，不少人都密密預備外遊！不過機票價格高企，相信不少港人也會選擇先忍忍，待機票價格回穩才出發。在港假日閒得沒事做，就唯有煲劇啦！今個10月Disney+和Netflix都有不少新節目上架，除了有全新韓國綜藝節目，亦有marvel巨作，為大家一解悶氣！即睇有邊一套合你心水！

【10月片單｜Disney +】午夜人狼：Marvel史上尺度最大之作？

近年走合家歡路線的Marvel在Disney +獨家上架最新作品《午夜人狼》！故事講述在一個陰森詭異的夜晚，一群神秘的怪物獵人從黑暗中現身，在充斥著濃烈不祥氣息的「血石聖殿」內結集。出席者被安排參與一場充滿謎團狩獵比賽，爭奪一個擁有強大力量的古物，最後更要與怪物正面對決！

（圖片來源：Disney+）

如此暗黑風格，在Marvel電影中可說是不曾出現！Marvel主席Kevin Feige接受訪問時曾指希望透過這種超自然形式，探索全新角色及Marvel不同方向，更指《午夜人狼》對Marvel的未來世界非常重要！各位Marvel粉絲，你地又睇咗未？

即睇《午夜人狼》預告片︰

播映日期︰10月7日

播映平台︰Disney +

【10月片單｜Disney +】粉紅謊言：全新約會真人騷！拆穿謊言後還繼續關係嗎？

近年各式真人騷都大受觀眾歡迎，各大串流平台都不惜成本進行大製作！今個10月，全新原創韓國實驗性約會真人騷《粉紅謊言》將於Disney+上線！《粉紅謊言》為以實驗性質探討一群因為各自的謊言而無法與別人約會的年輕男女，被安排至同一屋簷下尋找屬於自己的愛情！節目由曾參演《酒鬼都市女人們》及《Air Murder》的李先彬、殿堂級男團Super Junior成員金希澈、《社內相親》的宋元錫以及韓國網絡紅人Ralral擔任主持，陣容強大！

（圖片來源：Disney+）

節目逢星期三上線，參賽者於配對後需要完成指定的「情侶」任務。在過程中，參賽者會以假名作交流，最重要的是：他們都不可告訴對方有關自己的謊言。不過大會將會抽選參賽者並賦予特權揭曉對方的謊言，特權者可以決定是否繼續「情侶」關係，絕對令人睇得緊張又剌激，有興趣的大家切勿錯過！

即睇《粉紅謊言》預告片︰

播映日期︰10月5日

播映平台︰Disney +

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