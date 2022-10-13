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2022-10-13Text: Christy Yiu

泰國旅遊｜曼谷5大靚酒店推介：10月新開幕／養生主題／超大室外泳池／CP值超高$525晚起！Expedia會員有獨家折扣優惠！（附預訂連結）

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　　「0+3」正式實施，加上各地通關，相信大家都第一時間book好機票酒店，來一轉「報復式外遊」。人人都衝著飛往日本韓國等熱門地點，不想人逼人？曼谷也是個不錯的選擇。踏入10、11月，泰國天氣開始轉涼，天氣沒夏天悶熱，來個短trip散心就至好不過。去得泰國，當然要住靚酒店，編輯為大家精選了5大曼谷酒店推介，如果你是Expedia會員，更會有獨家折扣優惠！

 

【曼谷酒店推介】1. Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok：擁全曼谷最大客房的養生酒店？

 

　　主打「Luxury Wellness」的新通凱賓斯基酒店於2020年落成，是曼谷疫後的新酒店之一。酒店提供各式各樣的健康休閒設施和體驗，除了室內、外泳池，亦有瑜珈皮拉提斯（Pilates）、泰拳班等，十分適合喜歡做運動的朋友。

 

Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok （曼谷新通凱賓斯基酒店）

（圖片來源：Expedia）

豪華客房

（圖片來源：Expedia）

 

　　不過說到酒店的最大賣點，必定是全曼谷最大最寬敞的客房，酒店所有面積均為700呎以上，每間房也設有露台，不少房間都可眺望Lumphini公園景色，景觀夠晒開揚。酒店鄰近奇隆站（BTS Chit Lom），有購物控至愛的CentralWorld、Velaa等大型shopping mall，在酒店做完spa再去狂掃一返，正！

 

集食、買、玩於一身的CentralWorld，是每次到曼谷的必逛之地！

（圖片來源：Trip Advisor）

同樣位於酒店附近的Velaa新式商場，裝潢加入了不少綠色元素，來這裏打打卡亦不錯。

（圖片來源：Velaa／Facebook）

 

　　酒店房價$2,338晚起（以2022年11月1日計算），便用Expedia手機APP預訂可即享9折，如預訂機票連酒店套票可享85折優惠！

 

Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok （曼谷新通凱賓斯基酒店）

地址：80 Soi Ton Son, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

鄰近景點：CentralWorld、Velaa、BTS Chit Lom、 BTS Ratchadamri

Expedia優惠：手機APP預訂可享9折，預訂機票連酒店套票可享85折優惠

預訂：按此

 

【曼谷酒店推介】2. Aira Hotel Bangkok：$525晚起！CP值超高！

 

　　不知道大家是否和編輯一樣，每次去旅行，也要挑新酒店住！今年年中開幕的Aira Hotel Bangkok位於曼谷最熱鬧的大街11 Sukhumvit Rd（蘇坤逸路11巷），提供255間客房和套房，當中最特別的必定是落地大玻璃旁擺放著按摩浴缸的角落客房，打卡一流！

 

位於11 Sukhumvit Rd的Aira Hotel Bangkok

（圖片來源：Expedia）

設有按摩浴缸的角落客房Jacuzzi Corner Room，打卡一流！

（圖片來源：Expedia）

 

　　酒店地點方便之餘亦鄰近大型購物商場如Terminal 21，相信熟悉泰國的大家都知Terminal 21以8大城市景點作主題，每層風景不一，如1F為東京、2F為倫敦等，各有特色，逛上一天也不成問題！

 

以8大城市景點作主題的Terminal 21

（圖片來源：Hotels.com）

 

　　酒店房價$525晚起（以2022年11月1日計算），如你是Expedia Rewards 會員，更可享高達65折優惠，$350有找，CP值超高！

 

AIRA Hotel Bangkok（曼谷艾拉飯店）

地址：14 Soi Sukhumvit 11, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet Watthana, Bangkok

鄰近景點：Terminal 21、Sukhumvit 11

Expedia優惠：Expedia Rewards 會員可享高達65折優惠

預訂：按此

 

下頁睇更多曼谷推介酒店！

 

  • by Editor

    Christy Yiu

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