吃喝玩樂

玩樂 What’s On

加入最愛專欄　 收藏文章　

2022-10-14Text: Christy Yiu

日本旅行｜嚴選5間大阪新酒店！大師隈研吾操刀設計／米芝蓮星級總廚主理／4分鐘行到黑門市場／車站直達（附折扣優惠+預訂連結）

#日本 #大阪酒店推介 #日本自由行 #優惠 #旅行 #日本旅遊 #日本旅行 #咲洲宇宙大樓酒店 #大阪住宿推介 #Zentis 大阪 #UPSTAIRZ #大阪皇家經典飯店 #米芝蓮 #Tara Bernerd＆Partners #黒毛和牛 #阪急大阪龍仕柏酒店 #梅田 #JR大阪站 #難波 #天保山摩天輪 #隈研吾 #Zentis Osaka #新歌舞伎座 #今昔荘 #海遊館 #黑門市場 #大阪 #大阪酒店 #道頓堀之宿 #著數 #折扣優惠

　　日本開關，大家都趕著「返鄉下」，闊別三年難得一去，當然要住好啲！除了東京，大阪近年都多了不少特色酒店進駐，不同主題房間、別墅型度假民宿、走藝術風的應有盡有，編輯為大家精選了5大大阪酒店推介，用expedia預訂更有獨家折扣優惠！即睇！

 

【大阪酒店推介】1. Sakishima Cosmo Tower Hotel：鄰近海遊館、環球影城！日式西式房齊晒

 

　　每次一家大小去大阪，環球影城絕對是行程亮點之一。想住近環球影城，除了附近的環球影城自由酒店，Sakishima Cosmo Tower Hotel亦是另一選擇。Sakishima Cosmo Tower Hotel位於住之江區，鄰近海遊館、環球影城、Lego Land等熱門景點，住在這區，小朋友絕對不怕悶！

 

（圖片來源：由Expedia提供）

日式雙床房

（圖片來源：由Expedia提供）

 

　　酒店裝潢亦充滿特色，房間主要分成日式和西式房，當中日式房有齊床褥和榻榻米，任君選擇；裝潢方面，酒店房間以書法、插畫等為主題，躺在床上已能感受到濃濃的日本文化藝術。此外，酒店亦與不同設計師或藝術家如千秋育子、BAKIBAKI、CMKgallery等合作，推出主題房間，各有特色，適合對酒店設計有要求的大家。

 

（圖片來源：由Expedia提供）

海遊館

（網上圖片）

 

Sakishima Cosmo Tower Hotel／咲洲宇宙大樓酒店（さきしまコスモタワーホテル）

地址：大阪府大阪市住之江區南港北1丁目14−16

房價：$640晚起（以2022年11月1日計算）

鄰近景點：大阪海遊館（7 分鐘車程）、天保山摩天輪（9 分鐘車程）

Expedia優惠：手機APP預訂或預訂機票連酒店套票可享9折優惠；Expedia Rewards 會員更可額外享有10% 折扣，相等於8折優惠！

預訂：按此

 

【大阪酒店推介】2. Zentis Osaka：米芝蓮星級總廚主理！CP值超高黒毛和牛午餐

 

　　近年不少酒店都走木系工業風，採光度高之餘更是打卡位滿滿。開業於2020年的Zentis Osaka是日本皇宮酒店集團企下的全新品牌，由英國Tara Bernerd＆Partners設計公司操刀，酒店以「日本便當」為概念，採用木質色調搭配輕工業風裝飾元素，雖然不如傳統酒店般奢華，卻多了份舒適自在。

 

（圖片來源：由Expedia提供）

轉角開放式客房

（圖片來源：由Expedia提供

 

　　如你是吃貨，便不得錯過為住酒店2樓的餐廳「UPSTAIRZ」，餐廳由米芝蓮星級總廚大土橋真也主理，提供不同季節性料理，特別推介午餐的黒毛和牛料理套餐，只需9,680yen起即可吃齊鹿兒島黒毛和牛、奄美大島新鮮捕獲而成的鮮魚料理等，換算成港幣也只需五百多元，CP值超高！

 

餐廳「UPSTAIRZ」由米芝蓮星級總廚大土橋真也主理，提供不同季節性料理。

（圖片來源：由Expedia提供）

 

　　提得一提的是，酒店位於北區堂島浜，距離大阪國立國際美術館只需8分鐘路程，吃完午飯到美術館走走，過上一個悠閒下午亦是個不錯之選。

 

大阪國立國際美術館

（網上圖片）

 

Zentis Osaka／Zentis 大阪（ゼンティス大阪）

地址：大阪府大阪市北区堂島浜1丁目4−26

房價：$820晚起（以2022年11月1日計算）

鄰近景點：大阪國立國際美術館（ 8分鐘路程）

Expedia優惠： Expedia Rewards會員優惠可享9折優惠；預訂機票連酒店套票可享8折優惠

預訂：按此

 

下面睇其餘推介酒店

 

  • by Editor

    Christy Yiu

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

更多玩樂 What’s On文章
你可能感興趣
#日本 #大阪酒店推介 #日本自由行 #優惠 #旅行 #日本旅遊 #日本旅行 #咲洲宇宙大樓酒店 #大阪住宿推介 #Zentis 大阪 #UPSTAIRZ #大阪皇家經典飯店 #米芝蓮 #Tara Bernerd＆Partners #黒毛和牛 #阪急大阪龍仕柏酒店 #梅田 #JR大阪站 #難波 #天保山摩天輪 #隈研吾 #Zentis Osaka #新歌舞伎座 #今昔荘 #海遊館 #黑門市場 #大阪 #大阪酒店 #道頓堀之宿 #著數 #折扣優惠
更多吃喝玩樂文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
二十大
銀行匯率
More
Share