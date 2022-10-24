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日本開關，大家終於可以「返鄉下」，報復式消費一番！不過，新冠疫情下各國的入境政策大不同，總令人摸不著頭腦。究竟打幾多針可以免陰性證明去日本？如果曾中招，又可否當打了一針？一家大小去放行，又有甚麼要留意？編輯部為大家整理好最新的入境日本需知，即睇！

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Q：日本政府認可哪些疫苗？

由10月1日起，日本政府已承認世界衛生組織（WHO）所批出的新冠疫苗緊急使用清單中之任何一種疫苗，當中包括香港所使用的復必泰以及科興。

日本政府認可疫苗：

1. 輝瑞、復必泰、復星醫藥：COMIRNATY

2. 莫德納：Spikevax

3. 阿斯利康：Vaxzevria

4. 印度血清研究所：Covishield／COVOVAX

5. 楊森製藥：JCOVDEN

6. Bharat Biotech：COVAXIN

7. Novavax：Nuvaxovid

8. 國藥：Covilo BBIBP-CorV

9. 科興：CoronaVac

10. 康希諾：CONVIDECIA

Q：接種多少劑疫苗才可入境日本？

現時日本政府將全球不同國家及地區依照感染風險分成3組，香港為低風險組別「藍組」，因此不論是否持有有效新冠疫苗接種證明，香港人在入境時都不需要接受機場檢疫或居家隔離。

要留意的是，如果你並未持有3劑疫苗接種證明，便要在入境時出示72小時內的PCR核酸檢測陰性結果證明。

（圖片來源：unsplash）

Q：接種的3劑疫苗是否必定要來自同一藥廠？

日本厚生勞動省指，即使入境人士所接種的3劑新冠疫苗並非來自同一藥廠，仍可視作已接種3劑疫苗。換言之，如果你打的是2針科興加1針復必泰，同樣可以入鏡。

Q：日本政府認可哪些PCR檢測證明？

由於現時香港社區檢測中心的檢測樣本類型「鼻腔和咽喉合併拭子樣本（Nasal and throat swab）」並未獲日本政府認可，因此大家如有需要，可到日本政府認可的醫療機構進行PCR測試，獲得陰性結果才可入境。

日本政府承認之本地醫療機構：

1. 港安醫院

2. 嘉諾撤醫院

3. 養和醫院

4. EMC Hong Kong Japanese Clinic

5. DR.LISA CHAM CLINIC

6. London Iryo Centre Hong Kong

7. CHC Group Medical Practice

8. DYM Health Care

9. KENTA CLINIC

10. HONG KONG KENKO KANRI CENTER CO., LTD

此外，如其他醫療機構所發出的證明書能符合日本政府的條件，亦可獲考慮視作為有效陰性證明。證明書上必須列有：姓名、出生年月日、檢測方式、檢測樣本、檢測結果、醫療機構名稱以及發出日期。（只限英文或日文）

Q：如曾染疫可否當一針計算？

不可以。如未能出示接種3劑新冠疫苗的證明文件，便須出示72小時內PCR陰性結果證明。

Q：小朋友也要打齊3針／出示陰性結果證明嗎？

日本厚生勞動省指，18歲以下未成年人士如未持有獲認可的新冠疫苗接種證明，可在持有有效接種證明的監護人陪同及看管下豁免出示證明入境日本。不過，如未持有獲認可接種證明的18歲以下未成年人士要單獨入境的話，則不獲豁免。

此外，如監護人並持有獲認可的新冠疫苗接種證明，並以72小時內PCR陰性結果入境日本的話，6歲以下的兒童則可豁免出示PCR陰性證明。換言之，在這個情況下，6至18歲人士亦須於人境時出示PCR陰性結果證明。

出發前提提你！入境日本前預備3大文件

1. 護照以及香港身分證

2. 出發前72小時新冠病毒PCR陰性證明（未打齊3針人士）／ 疫苗接種紀錄（已打齊3針人士）

3. 使用MySOS（11月14日停用）或Visit Japan Web（11月1日起）預先填寫入境資料







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