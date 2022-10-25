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2022-10-25Text: Christy YIu

周末好去處｜免費入場！天文台開放日2022下月舉行！睇展覽了解日常天氣預報、微氣候監測！如何網上登記入場？（附申請連結）

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　　氣象迷留意！即將又到一年一度的天文台開放日！今年的開放日以「早預警、早行動。水文氣象和氣候信息，助力防災減災」為主題，介紹天文台的嶄新科技服務同時鼓勵大家關注氣候變化，入場費用全免！即睇以下登記詳情！

 

（天文台網頁截圖）

 

　　今年的天文台開放日將於11月26日（星期六）及27日（星期日）舉行，屆時天文台會設置展覽，介紹各式市民日常用到的服務，如天氣預報、航空氣象、微氣候監測及輻射監測等。要留意的是，開放日的入場券須於網上事前索取！有興趣的大家，記得先作網上登記，每人最多可索取4張入場券，費用全免，周末和小朋友一起去見識一下也不錯！

 

　　天文台開放日的登記系統由即日至11月8日中午12時開放，成功獲取入場券人士會於11月21日或之前經電郵收到二維碼入場券。提提大家，活動將會分成不同時段，如報名人數超出限額，天文將以電腦抽籤形式處理。

 

登記入場方法：

 

1.    進入天文台開放日2022網站，並點選「網上申請入場券」。

2.    選擇首選和次選的參觀時段，以及是否接受由天文台安排的其他時段等。

 

（天文台網頁截圖）

 

3.    填寫基本資料，包括姓氏以及電郵地址。

 

（天文台網頁截圖）

 

4.    確認並遞交資料，成功登記人士會於11月21日或之前經電郵收到二維碼入場券。

 

（天文台網頁截圖）

 

天文台開放日2022

 

地點：香港天文台總部（九龍彌敦道134A號）

日期：11月26日（星期六）及27日（星期日）

時間：上午9時正至下午5時正（每日共6節參觀時段，每節參觀時間約1小時）

查詢：2926 8213

詳情：按此

 

 

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