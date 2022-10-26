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2022-10-26Text: Christy YiuPhoto: 由旅發局提供

美酒佳餚巡禮2022｜11月開鑼！旅發局激送5萬張優惠券！免費歎鵝肝鴨肉醬、白酒青口、紅白酒Cocktail大餐（附優惠券領取詳情）

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　　臨近年尾，各項大型盛事接連舉辦，當中必定少不了每年的重頭戲 ──「美酒佳餚巡禮」！今年的美酒佳餚巡禮將於11月登場，有近700間餐廳及酒吧參與，並以「品味全城」為主題，推出不同精彩餐飲活動！今年旅發局更首次大派電子優惠券，讓大家盡情享受活動，即睇優惠券領取方法和精選美酒佳餚推介！

 

 

　　為慶祝特成立25周年，今年旅發局將透過「Discover Hong Kong」電子平台，向市民大眾送出50,000張美酒佳餚巡禮「電子優惠券」，當中包括$100「創意雞尾酒電子優惠券」和$150「遊酒海岸線電子優惠券」。優惠券將分別於11月3日及17日上午10時派發，要留意的是，用戶每次只限取一款優惠券，在使用後亦可再次領取！

 

即睇電子優惠券領取詳情！

 

1.    於Discover Hong Kong電子優惠平台手提電話作簡單註冊。

 

 

 

2.    到活動網頁瀏覽詳情，領取「創意雞尾酒」或「遊『酒』海岸線」電子優惠券。

 

 

3.    前往參與相關活動的餐廳或酒吧，然後登入帳戶，進入「我的錢包」點選電子優惠券。

 

 

4.    點擊「使用優惠券」，掃瞄店員提供的旅發局二維碼即可使用！

 

 

下頁睇精選雞尾酒推介！

 

  • by Editor

    Christy Yiu

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