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不經不覺已踏入11月，又是時候為大家update一下本月精選片單！今個11月，除了Disney+和Netflix都有不少新節目上架，亦有話題性十足的新戲如《正義迴廊》、《黑豹2》等上映！不論在家，還是去戲院，也有好選擇！即睇邊一套合你心水！

【11月片單｜新上映電影推介】1. 正義迴廊：對與錯的正義思辯

說到近年全城討論度最高的香港電影，除了早前上映的《明日戰記》和《飯戲攻心》，還有近日上映的《正義迴廊》。電影改編自2013年轟動全港的「逆子弒親案」，講述張顯宗聯同友人唐文奇於寓所內殺害父母，並進行肢解，惟二人皆否認謀殺罪名……

（影片截圖）

（影片截圖）

電影中兩位被告上演出 「天才」與「白痴」的戲碼，令真相越辯越模糊；另一邊箱，九位不同背景的陪審員在休息室展開話語權的角力亦叫觀眾睇得緊張。值得一提的是，電影中飾演唐文奇的麥沛東早前已在香港國際電影節中率先獲得最佳男演員，電影開畫後票房更升至500萬，絕對值得一睇！

即睇《正義迴廊》預告片︰

上映日期：已上映

【11月片單｜新上映電影推介】2. 過時‧過節：召喚鏡粉！ Edan、教主主演親情電影

《過時．過節》早前在香港亞洲電影節開幕禮中打響頭炮，勁贏口碑！《過時．過節》以親情為主軸，故事講述一家人在8年前的冬至飯局鬧上一場大交，自此關係結冰。8年過去，為圓舅父遺願，表妹希望促成一場冬至飯局。久違的飯局邀請，令眾人檢視自身與家人關係……面臨瓦解的危局，會否正好也是這個家庭修補關係的契機？

電影由毛舜筠、謝君豪、呂爵安Edan @MIRROR、談善言、袁澧林、盧瀚霆Anson Lo @MIRROR及馮素波主演，未上映已叫一眾鏡粉十分期待，各位「爵屎」以及「神徒」，記得mark實日子去睇戲啦！

即睇《過時‧過節》預告片︰

上映日期：11月24日

【11月片單｜新上映電影推介】3. 黑豹2：保斯曼離世兩年！黑豹妹妹「繼位」？

飾演Marvel中《黑豹》的查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）於2020年因病離世，令不少粉絲曾一度擔心《黑豹》劇情發展，保斯曼離世兩年後，《黑豹》續集終於在今個月上映！電影講述瓦干達的國王「黑豹」駕崩，外間企圖侵入並奪取珍貴資源「汎合金」，危難當前，「黑豹」的天才科學家妹妹舒妮（萊蒂茨亞韋特 飾）擔負起保衛國家的重任……

一如既往，《黑豹2》除了有普通2D版，亦有IAMX、MX4D、DBOX等版本，各有Marvel粉絲，are you ready？

即睇《黑豹2：瓦干達萬歲》預告片︰

上映日期：11月9日

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