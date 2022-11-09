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終於可以「返鄉下」！人人都爭住買機票飛東京，行逛闊別 3 年的淺草澀谷銀座，一次過補回歎壽司、浸溫泉、盡情 shopping 的時光。疫情期間，不只世界變了樣，東京亦開設了不少新景點，像東京近郊的深谷花園 PREMIUM OUTLET 剛在 10 月開幕，銀座又新開了一條人氣甜品街，澀谷最高的無邊際觀景台還可以俯瞰東京全景加富士山，未計將於羽田機場插旗的新 mall 連 24 小時溫泉⋯⋯所以話，東京怎會令人失望呢。

東京新景點 01｜羽田機場全新綜合旅遊區 Haneda Airport Garden

開在東京羽田機場旁邊的全新綜合旅遊區 Haneda Airport Garden，樓高 12 層，集大型商場、天然溫泉和酒店於一身，1 至 2 樓有藥粧、服飾、雜貨店、餐廳等 90 間店舖進駐，當中還設主打日本文化的「羽田参道」商店街，賣各式各樣的可愛小物、家品雜貨，讓大家上機前把握最後機會選購小手信。

Haneda Airport Garden 預計在 2023 年 1 月全面開放。

藥粧、服飾、雜貨店、餐廳等 90 間店舖將進駐 Haneda Airport Garden 的大型商場。

頂樓的泉天空の湯也是必去 check point，日本首個機場露天溫泉，面積有成 2,000 平方米，不只 24 小時開放，重點是泡在露天風呂還可以看著飛機升降和遠眺富士山，景色一流，入場費也不過 4,800 日圓（約 257 港元）。場內亦有室內浴池、岩盤浴、桑拿房、休息室等設施，就算坐夜機到東京，一下機已經能歎住溫泉一洗疲勞。其他樓層則由 Villafontaine Premier 和 Villafontaine Grand 2 間酒店主理，提供 1,717 間房，打造日本最大的機場酒店，相信 12 月底開幕後將成為東京新熱點。

於 12 月 21 日率先開幕的泉天空の湯除了露天風呂，還設有 4 種內湯、3 種岩盤浴及桑拿。

Haneda Airport Garden

地址：羽田機場第 3 航廈站旁

詳情：https://tokyo-haneda.com/enjoy/haneda_global_wings/index.html

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