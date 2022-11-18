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城市人長期困在石屎森林，所以每隔一排就想到西貢郊遊、逛小店，呼吸新鮮空氣之餘也享受一下漫活假期。為期 2 個月的「西貢海藝術節」近日剛開鑼，多件裝置藝術散落在鹽田梓及橋咀洲的地標，如碼頭、鹽田濕地、玉帶橋，等大家在大自然包圍下欣賞可愛「大菠蘿」陶瓷、海邊巨型海螺、小船鴿子雕塑等本地藝術品。藝術節還有免費導賞團、workshop、獨木舟遊等免費活動，夠大家玩足一日。就算今年趕不及飛去日本參加瀨戶內國際藝術祭，留在香港一樣可以跳島遊賞本地藝術作品。

西貢海藝術節開鑼 跳島睇勻9大裝置藝術

由香港旅遊事務署主辦的首年「西貢海藝術節」剛在 11 月 16 日開幕，以「再島嶼 Joy Again, Isle」為主題，聯同多位本地藝術家創作多達 9 組裝置藝術，並散落在鹽田梓及橋咀洲不同角落。藝術節期間，島上還會舉行一系列免費導賞團、工作坊和展覽，等大家慢慢行慢慢看，感受藝術和大自然的連結，順便認識當地的文化歷史和欣賞一下香港的海島之美。

首年「西貢海藝術節」的展品和活動都集中在鹽田梓、橋咀洲，明年再延伸至滘西洲和糧船等地。

小貼士︰推薦入手「跳島街渡體驗」期間限定船票，由西貢碼頭出發去勻鹽田梓和橋咀洲，船票包去程、跳島及回程共 3 程航程，每位 $100，網上預購並選擇心水登船時間即可，非常方便。

網址︰https://skhartsfestival.hk/tc/plan-your-visit/

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