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2022-11-21Text: Louise Yuen

紅葉2022｜漁護署紅葉指數更新！幾時係大棠紅葉高峰期？紅葉巴士回歸！邊度上車可直達賞楓林？（附交通詳情）

#本地遊 #打卡熱點 #行山郊遊 #週末好去處 #紅葉 #賞楓 #大欖郊野公園 #元朗 #大棠 #楓香林 #紅葉指數 #紅葉巴士

　　踏入初冬，意味着賞紅葉的季節快將來臨。元朗大棠楓香林向來是香港賞楓的熱點，港鐵今年的「紅葉巴士」K66A1120日首航直達大棠山道，讓大家輕輕鬆鬆走入楓香林，感受大棠的秋色。

 

 


元朗大棠楓香林

 

香港都有紅葉指數？ 12月下旬紅葉高峰期

　　楓香林位於大欖郊野公園的元朗大棠，園內的楓香樹和烏桕每到秋冬都在寒冷氣溫及強光照射下，樹葉慢慢轉為黃色及紅色，而12月下旬至1月初正是紅葉高峰期，整個山頭都被紅葉覆蓋盡是濃濃的秋色氛圍，個個都衝來打卡賞楓。


一到冬天，元朗大棠楓香林便會滿山紅葉，一片楓紅秋色。

 

　　雖然香港未有日本weather news般的完整紅葉預報，可以一次過看勻日本各地的楓紅狀況，不過漁農自然護理署近年亦推出「紅葉指數」，每逢121月於網站香港郊野公園Facebook專頁更新紅葉指數，將紅葉顏色劃分為ABCD4級，分別代表極紅、開始轉紅、黃和綠。漁護署近日提早於1118日更新紅葉指數，網站所見，元朗大棠楓香林的夾道暫時仍是一片翠綠，可能待氣溫進一步下降，楓香林才開始轉紅，建議大家計劃前往大棠楓香林賞紅葉前，先查看漁護署當期的紅葉指數評分，避免撲空。

漁護署於11月18日更新紅葉指數，大棠楓香林仍是一片翠綠。

漁護署於1118日更新紅葉指數，大棠楓香林仍是一片翠綠。

 

 


漁農自然護理署每逢12至1月都會更新紅葉指數。

下一頁︰邊度有得搭紅葉巴士？

 

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