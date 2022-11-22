2022-11-22Text: Christy Yiu
旅遊行李Checklist｜出發前必睇！手提行李必備哪些用品？寄艙行李可按這3大類別執？一文睇清執喼清單！
終於有得去旅行！去旅行除了買機票、book酒店，最重要的必定是執行李環節，執漏行李或又是執得太多行李也會影響行程，每次都叫人十分苦惱！幾年無去旅行，相信大家的行李checklist早已變成陳年舊物，這次編輯部為大家準備好最新最齊的旅行清單，跟住來執行李就絕對無問題！
（圖片來源：unsplash）
【行李清單2022】1. 手提行李
相信執手提行李也難不到大家！大家只需把貴重物品、出入境文件、身份證明文件以及在飛機上會用到的必需品放進手提行李內即可。提提大家，別忘了隨身攜帶消毒及衛生用品！不過同時也要留意，所有手提行李內的液體必需為100ml以下，並放於可重新密封的透明膠袋內。
□ 證件（身分證、護照、簽證、國際駕駛執照等）
□ 銀包（當地貨幣、港幣、已開通海外提款功能的提款卡、信用卡）
□ 防疫用品（口罩、酒精搓手液、消毒噴霧等）
□ 登機證（列印本／電子版本）
□ 旅遊保險單
□ 住宿、交通、當地活動預約證明（列印本／電子版本）
□ 手提電話
□ 當地SIM卡、SIM卡針或萬字夾
□ 筆
□ 充電線
□ 行動電源
□ 耳機
□ 相機（包括記憶卡和後備電）
□ 雨傘
□ 手提電腦、平板電腦、電子書閱讀器（如有）
□ 護手霜
□ 潤唇膏
□ 外套（如適用）
□ 眼罩／頸枕／耳塞（如乘搭長途機）
□ 牙膏、牙刷（如乘搭長途機）
□ 家中鎖匙
【行李清單2022】2. 寄艙行李
每次執寄艙行李都叫人相當頭痕，其實寄艙行李主要可分成3大類，分別是衣物、日用品和雜物。提提大家，含鋰電池的電子用品並不能以寄艙形式託運，大家記得先看清楚航空公司指引啊！
基本衣物類
□ 外出衣物
□ 睡衣
□ 內衣
□ 襪
□ 拖鞋
□ 外套
夏季衣物類
□ 泳衣
□ 泳鏡
□ 泳帽
□ 太陽眼鏡
□ 防曬帽
冬季衣物類
□ 保暖內衣
□ 羽絨
□ 冷帽
□ 厚外套
□ 厚頸巾
□ 耳罩
□ 太陽眼鏡
□ 手套
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