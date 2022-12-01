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2022-12-01Text: Sammy Leung

郊遊好去處│香港8大免費野餐地點推介！綠油大草地、無敵海景、金黃色落羽松秘景，港九新界有齊！

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　　天氣轉涼，又是野餐好季節！在微暖的陽光坐在青青草地上、吹著微微的風，和好友過一個休閒的下午，真的十分寫意。今次，編輯為大家介紹香港8個免費野餐地點，只要帶上野餐墊和食物，就能起行。別說那麼多，快約朋友一起去吧！

 

野餐地點│1. 西九文化區：大草地+有海景+濃濃文化氣息

 

　　說到野餐，必定要提西九文化區！西九文化區的藝術公園或海濱長廊都有大片草地，假日有不少人都會選擇來這裏過上一天。大家可以到附近的商場超市買一點食物，之後找片草地舖上野餐墊，就可以野餐了。坐在海濱長廊附近的草地，大家更可以望到無敵大海景及吹吹海風。

 

（圖片來源：westkowloon.hk）

（圖片來源：westkowloon.hk）

 

　　另外，海旁有多間特色餐廳，大家可以選擇輕食、果汁或咖啡。而有毛孩的朋友，更可以在帶牠們在這裏散心。

 

（圖片來源：westkowloon.hk）

 

　　西九文化區內有M+，裏面有33個展廳，有1,500件來自香港、大中華地區、亞洲以及世界各地的館藏。

 

地點：尖沙咀西九文化區

開放時間：每日上午6時至晚上11時

 

下一頁：超方便九龍區野餐點

 

 

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