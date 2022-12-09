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每逢天氣變涼，沒那麼熱，都想去郊外呼吸一下新鮮的空氣。除了行山、野餐，還有甚麼活動可以親親大自然？香港雖然被指是「石屎森林」，但其實很多郊外活動可以進行。今次就先介紹7個本地農莊，譲大家放假可以農莊一日遊，不用次次都只是行街睇戲食飯。

本地農莊│1. 小白兔音樂農莊：接觸小動物+歷奇活動

小白兔音樂農莊位於元朗，佔地超過10萬呎，最多可容納800人。農莊內親子日團、野外露營、歷奇等活動，另外大家更可以接觸小動物，好像小白兔等。農莊設多種類型的門票及工作坊，大家可以按自己的需要參加。

（圖片來源：小白兔音樂農莊）

（圖片來源：小白兔音樂農莊）

以「鼓樂農莊親子一日團」為例，套票包括了多項戶外及有蓋場地設施，例如：繩網陣、海盜船、立體影相館等等。另外更會包一份寵物飼料及小白兔紀念品。

（圖片來源：小白兔音樂農莊）

農莊內可以BBQ，只要提早預訂就可以了。

地點：元朗八鄉橫台山芝麻嶺1號

開放時間：

逢星期一休息（公眾假期除外）

星期二至星期五 （上午11時至下午6時）

星期六日及公眾假期 （上午11時至下午6時）

2022年12月份休息日 : 5／6／7／12／13／19／20日

收費：

星期六日及公眾假期 成人$100、小童$130（3歲至11歲）、長者$50（65歲或以上）、寵物$40

平日 成人$80、小童$100、長者$50、寵物$40

電話：

網站：小白兔音樂農莊

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