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2022-12-12Text: Sammy Leung

聖誕節2022 | 盤點聖誕商場超正打卡位！夢幻聖誕老人村 / 全港首見6米高毛毛球聖誕樹 / 旋轉獨角獸樂園 / 好玩戶外溜冰場

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　　相信大家今個月逛商場，都會看到不少聖誕主題的裝飾，很多都十分值得去打卡。今次編輯要推介的是10大商場聖誕打卡位，當中主題包括：聖誕老人村、獨角獸樂園、草泥馬聖誕樂園及北歐聖誕等。今個聖誕，一齊去不同的地方打卡吧！

 

聖誕商場打卡│1. Ifc：聖誕老人村+辦公室+寄明信片至芬蘭聖誕老人村

 

　　香港ifc商場和官方聖誕老人村推出「Santa Claus Village聖誕老人村」聖誕裝置，於商場重現芬蘭北極圈內羅瓦涅米（Rovaniemi）的聖誕老人村、聖誕老人辦公室及聖誕老人郵政局。比較特別的打卡點包括：

 

● 聖誕老人村大門：如置身芬蘭，被聖誕氛圍包圍著

● 聖誕老人辦公室：可預約與芬蘭聖誕老人說話及合照（參加者可由11月23日中午12時起於KLOOK進行網上預訂）

● 聖誕老人郵政局：有3款限量版明信片，寫下聖誕願望後可以把明信片寄出至芬蘭聖誕老人村

 

（圖片來源：IFC）

（圖片來源：IFC）

 

　　另外，商場更有聖誕老婆婆烘焙店、聖誕精靈工作坊等，讓大家打卡之餘，還有活動參加。

 

（圖片來源：IFC）

（圖片來源：IFC）

 

日期：即日至2023年1月2日

時間：早上10時30分至晚上9時

地址：ifc商場一樓中庭

詳情：ifc「Santa Claus Village聖誕老人村」

 

下一頁：10米高的幻彩聖誕樹+獨角獸Merry-Go-Round

 

 

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