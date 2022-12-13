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連接將軍澳與藍田的將藍隧道剛於 12 月 11 日正式通車，不但有助分散老是常塞車的將軍澳隧道車流，其將軍澳跨灣大橋更是一大亮點，集行車道、單車徑和行人路於一身，吸引不少人前來沿海長廊朝聖。編輯部為大家 best pick 8 大將軍澳好去處，遊勻打卡新地標跨灣大橋之餘，一次過去埋聖誕市集、超就腳賞紅葉熱點、打卡 cafe，以及勁擦街坊推介的 30 吋長巨型Pizza，去趟將軍澳一日遊！

將軍澳好去處 01｜打卡新地標跨灣大橋 設沿海景觀景台＋單車徑

連接將藍隧道與日出康城旁環保大道的跨灣連接路，是香港首條同時具備行車道、單車徑和行人路的海上高架橋，全長約 1.8 公里，不單止設觀景台，讓大家細賞將軍澳灣、東邊水道的景色，這條海上高架橋更連接了將軍澳海濱單車徑，組成全長 5 公里的沿海環迴單車徑，可以邊散步、踩單車，邊飽覽無敵海景及日落，景觀一流，難怪成為區內的全新地標！

將藍隧道及將軍澳跨灣連接路剛於 12 月 11 日通車，而跨灣連接路全長約 1.8 公里，其中約 1 公里更是三合一的海上高架橋。（圖片︰政府新聞網）

將軍澳跨灣連接路（圖片︰政府新聞網）

海上高架橋將連接將軍澳海濱單車徑，組成全長 5 公里的沿海環迴單車徑。（圖片︰土木工程拓展署）

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