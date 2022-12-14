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想感受聖誕氣氛，除了去尖東、大型商場欣賞璀璨燈飾和大歎聖誕自助餐，今年不少人還選擇跳上飛機，直奔至日本、英國、法國等地，踏在雪地行歐洲傳統市集，或者慢步於浪漫星光大道間，投入白色聖誕的氣氛。



【日本】

日本聖誕燈飾2022｜東京MIDTOWN 浪漫巨型聖誕球＋星光步道



位於六本木的東京 MIDTOWN 向來是日本賞聖誕燈飾的熱點，今年以「MIDTOWN Winter Lights」為主題，把廣場區和花園區變成閃令令的星光步道、光影互動聖誕樹和巨型雪球，打造一片浪漫夢幻光景。



其中最吸睛一定是「Christmas Story Lights」，高達3米的巨型聖誕球就設在花園區，旁邊還有300個跟着音樂轉換顏色、圖案的燈光裝置，十足聖誕版的戶外teamLab，加上帶煙霧效果的肥皂泡泡，看起來超夢幻，不過肥皂泡泡表演只至12月14日。另外繽紛聖誕樹的「Party Popper Tree」就像聖誕派對拉炮般，只要把手放在附近的木之聖誕老人上，聖誕樹上的燈飾就會隨即亮起，吸引不少日本人拍片打卡。



Christmas Story Lights



Party Popper Tree



Mitsui Fudosan Ice Rink 是東京最大的室外溜冰場，今年冬天將開放至2月26日。



東京 MIDTOWN Winter Lights

開放日期︰即日至12月25日

亮燈時間︰5pm—11pm

網址︰www.tokyo-midtown.com/jp/event/6282/



日本聖誕燈飾2022｜長期上榜人氣聖誕景點排名！「夢幻藍色隧道」青之洞窟



同樣是東京聖誕燈飾代表的，還有澀谷的青之洞窟，隨住各地防疫措施放寬，停辦3年的「青之洞窟」剛在12月8日回歸代代木公園，兩旁種滿筆直櫸木的林蔭大道都掛上約60萬顆的藍色燈泡，打造一條長達800米的夢幻藍色隧道，難怪每年都上榜日本人氣聖誕景點第一名！



青之洞窟



青之洞窟

開放日期︰即日至12月25日

亮燈時間︰5pm—10pm

網址︰http://shibuya-aonodokutsu.jp/



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