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12月真的好多活動，你們今年去看了聖誕燈飾了嗎？如果想去打卡，又不知道去哪的話，大家可以去尖沙咀一轉。今次編輯為大家精選了尖沙咀5大聖誕燈飾及打卡位，當中包括海港城Dior 10米高立體星星、海運大廈露天廣場的獨角獸樂園、及尖東經典燈飾等，一定有一個打卡位適合你！

聖誕節2022燈飾│1. 海港城海運觀點：Dior 10米高星星裝置

第1個要介紹的打卡位是Dior於尖沙咀海港城的「海運觀點」構建的節日裝置──10米高立體星星裝飾。這個大型星星節日裝置由羅馬藝術家Pietro Ruffo的 Rêve d’Infini 圖案變成，當中有不少玫瑰風圖、花卉、塞維利亞繩結及詩意十足的格言「Spread your wings and dream of infinity」。

尖沙咀海港城的「海運觀點」構建的節日裝置

當中有不少玫瑰風圖、花卉、塞維利亞繩結及詩意十足的格言「Spread your wings and dream of infinity」。

當編輯一到「海運觀點」看到10米高立體星星裝飾，只能內心「哇」一聲，因為在現場看比看相片更加震撼，真的有拿起手機拍照的衝動。星星裝飾時亮時暗，有種如夢似幻的感覺。仔細一看，金燦燦的星星除了被玫瑰風圖、花卉包圍外，更有能代表香港的帆船，十分漂亮。

裝置由羅馬藝術家Pietro Ruffo的 Rêve d’Infini 圖案變成

星星裝飾時亮時暗，有種如夢似幻的感覺。

10米高立體星星裝飾的對面，還有Dior字眼的巨型發光燈，站過去同時可以拍到Dior巨型發光燈、無敵大海景及花卉圖案，真的很易打卡。

Dior巨型發光燈

這個打卡位打卡指數是5星的，因為就算是星期五晚上，人流仍然不多，不會妨礙到其他人打卡和拍照。另外，排隊拍攝10米高立體星星只有幾人，等待約5分鐘就可以成功打卡。

星期五晚上，人流仍然不多

打卡指數：★★★★★

所需時間：45分鐘

地址：尖沙咀海港城海運觀點

日期：即日至2023年1月2日

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