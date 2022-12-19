2022-12-19Text: Sammy Leung
萬千星輝頒獎典禮2022｜TVB頒獎禮10強名單出爐！呢套劇呼聲最高、或成大赢家！龔嘉欣視后10強不入不忿？網民：今年無林敏驄就熄機！
TVB的《萬千星輝頒獎典禮2022》將於2023年1月8日舉行，而在上周就已公布了16個獎項的10強名單，當中包括最多人討論的：最佳劇集、最佳男主角、最佳女主角、最受歡迎電視男角色、最受歡迎電視女角色、最佳男配角及最佳女配角。但在名單公布後，有網民很不滿意：「好明顯上位的就狂俾獎，但有實力就派豬肉獎」、「公司內部簽約換獎名單姐，有咩公信力」。
TVB在上周已公布《萬千星輝頒獎典禮2022》16個獎項的10強名單，而觀眾今年可以參與投票支持心目中的藝人及節目，而當中《下流上車族》的呼聲較高，一齊看看10強內有沒有你的心水！
TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最佳劇集
最佳劇集方面，10強名單有：
● 愛・回家之開心速遞
● 愛上我的衰神
● 金宵大廈2
● 回歸
● 白色強人II
● 痞子殿下
● 美麗戰場
● 下流上車族
● 超能使者
● 法證先鋒V
在最佳劇集方面，大熱有《下流上車族》、《超能使者》、《金宵大廈2》及《法證先鋒V》，當中以《下流上車族》呼聲最高。而更有網民大讚《下流上車族》指：「好好睇，睇到喊」、「真係好好睇，我未試過睇一套劇集又笑又喊」、「年度最好看的電視劇」、「全力撐下流上車族全部演員」。莫非今年《下流上車族》會成最大贏家？
《下流上車族》（圖片來源：TVB）
《金宵大廈2》（圖片來源：TVB）
TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最佳男主角
最佳男主角10強包括：
● 青春不要臉 丁子朗
● 金宵大廈2 陳山聰
● 回歸 郭晉安
● 白色強人II 陳豪
● 白色強人II 馬國明
● 痞子殿下 周嘉洛
● 下流上車族 林敏驄
● 超能使者 陳展鵬
● 法證先鋒V 黃宗澤
● 輕・功 黎耀祥
而在最佳男主角方面，大熱有《金宵大廈2》的陳山聰、《下流上車族》林敏驄、《白色強人II》馬國明及《超能使者》陳展鵬。有網民就十分激動：「今年無林敏驄就熄機」。
《下流上車族》林敏驄（圖片來源：TVB）
《白色強人II》馬國明（圖片來源：TVB）
TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最佳女主角
最佳女主角10強包括：
● 金宵大廈2 李施嬅
● 童時愛上你 高海寧
● 回歸 陳煒
● 白色強人II 胡定欣
● 白色強人II 張曦雯
● 痞子殿下 陳瀅
● 美麗戰場 劉佩玥
● 下流上車族 鮑起靜
● 下流上車族 江美儀
● 超能使者 唐詩詠
最佳女主角方面，不少人支持鮑起靜、江美儀、唐詩詠及陳瀅。但十分可惜的是龔嘉欣視后10強不入，在名單公布當日她在台上更指：「無提名唔代表無實力！」但網民有甚麼看法呢？網民在視后一獎上，算是討論得最為熱烈：「一定唔會係陳瀅」、「最佳女主角我選陳煒」、「鮑姐視后係佢啦，無人能比」、「千祈唔好江美儀」。
《下流上車族》江美儀（圖片來源：TVB）
《下流上車族》鮑起靜（圖片來源：TVB）
《超能使者》唐詩詠（圖片來源：TVB）
TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最受歡迎電視男角色
最受歡迎電視男角色10強包括：
● 異搜店 韋德信 何廣沛
● 童時愛上你 丁宥迎 張振朗
● 白色強人II 唐明 馬國明
● 痞子殿下 紀威 周嘉洛
● 痞子殿下 裘千刀／千尋 朱敏瀚
● 凶宅清潔師 招日晨 洪永城
● 下流上車族 車志明 林敏驄
● 超能使者 鍾孝年 陳展鵬
● 超能使者 高勇 陳山聰
● 法證先鋒V 井浩然 袁偉豪
在最受歡迎電視男角色方面，不少網民支持《下流上車族》林敏驄、《超能使者》陳展鵬及《超能使者》陳山聰。但《美麗戰場》林盛斌就未能入選，十分可惜。
《超能使者》陳展鵬（圖片來源：TVB）
TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最受歡迎電視女角色
最受歡迎電視女角色10強包括：
● 愛・回家 之 開心速遞 白天娥（三太） 樊亦敏
● 愛上我的衰神 潘小渝 陳嘉慧
● 十八年後的終極告白2.0 沈越 龔嘉欣
● 痞子殿下 納克溫柔 陳瀅
● 美麗戰場 李靜兒 劉佩玥
● 美麗戰場 鍾家琪 蔣家旻
● 下流上車族 謝毓霞 鮑起靜
● 下流上車族 莫雯慧 江美儀
● 下流上車族 車芊芊 郭柏姸
● 法證先鋒V 霍寶英 王敏奕
在最受歡迎電視女角色方面，不少網民支持《愛上我的衰神》陳嘉慧、《美麗戰場》劉佩玥及《下流上車族》郭柏姸。而有「A0女神」之稱的郭柏妍憑劇集《下流上車族》角逐3獎，分別有「最佳女配角」、「飛躍進步女藝員」及「最受歡迎電視女角」。
郭柏姸（圖片來源：郭柏姸IG）
TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最佳男配角
最佳男配角10強包括：
● 愛上我的衰神 馬貫東
● 青春不要臉 戴耀明
● 金宵大廈2 鄭子誠
● 回歸 吳偉豪
● 痞子殿下 張頴康
● 凶宅清潔師 李成昌
● 美麗戰場 林盛斌（Bob）
● 下流上車族 鄧智堅
● 下流上車族 林景程
● 超能使者 林子善
鄭子誠（圖片來源：TVB）
TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最佳女配角
最佳女配角10強包括：
● 愛・回家 之 開心速遞 樊亦敏
● 愛上我的衰神 麥美恩
● 鐵拳英雄 姚子羚
● 金宵大廈2 趙希洛
● 雙生陌生人 賴慰玲
● 童時愛上你 楊卓娜
● 美麗戰場 蔣家旻
● 下流上車族 郭柏姸
● 下流上車族 羅毓儀
● 超能使者 劉穎鏇
姚子羚（圖片來源：TVB）
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