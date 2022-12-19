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隨著天氣轉冷，香港各處開始出現紅葉了！像大家最關心的元朗大棠楓香林，漁護署最近更新紅葉指數樹葉終於由綠轉黃，很快就能欣賞到漫天紅葉的美景，令人期待。大棠楓香林以外，烏蛟騰、流水響和多個市區公園同樣可以找到一片楓紅，必影落羽松「天空之鏡」、紅葉隧道、10 米高楓香古樹群，繼續睇香港 6 大賞楓好去處。

香港紅葉地點推介01｜人氣大棠楓香林 最新紅葉指數轉黃！

位於大欖郊野公園的大棠楓香林向來是熱門的賞紅葉地點，擁有一片茂密的楓香樹林，一到 12月下旬至1月初，楓葉都轉為黃色、紅色，加上部分楓香樹身較矮，一抬頭便可輕鬆欣賞到漫天紅葉的美景，大家更能以紅葉作背景近距離拍攝打卡相，盡是濃濃的秋色氛圍，難怪個個都前來賞紅葉。漁護署近日於網站更新最新的大棠楓香林紅葉指數，網站所見，元朗大棠楓香林的夾道已經開始轉黃，相信稍後日子整片山林都染成楓紅，更為壯觀！

大欖郊野公園楓香林的小亭可說是楓樹最集中的地方。（圖片來源︰漁農自然護理署）

楓香林紅葉情報傳送門︰按此

交通︰從鐵朗屏站 B2 出口，沿行人天橋步行 2 分鐘前往朗屏邨悅屏樓巴士站，乘港鐵巴士 K66A 號前往大棠山道

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下一頁︰烏蛟騰賞10米高楓香古樹







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