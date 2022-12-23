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過多2日就係聖誕節，放假如果件多人不想外出，建議可以宅在家瘋狂煲劇！今次編輯部為大家推介15套適合聖誕或放假觀看的電影、劇集及綜藝，當中包括：Netflix、Disney+等，今個聖誕同年尾就一齊開開心心煲劇喇。

放假一定要留在家中看劇，首先介紹Disney+的聖誕及放假片單吧！

聖誕片單│1.《今個聖誕大件事：歡樂接班人》：超爆笑！聖誕老人搵接班人

聖誕節一定要看至少一套有關聖誕的電影或劇集，所以第1套會介紹的是美國聖誕節題材的迷你劇集《今個聖誕大件事：歡樂接班人》。接住《今個聖誕大件事》、《今個聖誕大件事２：聖誕娶老婆》及《今個聖誕大件事３：回到未紅時》，《今個聖誕大件事：歡樂接班人》以劇集形式登場。今次聖誕老人迎來65 歲生日，他認為聖誕節已經沒之前受歡迎，而自己的魔法也開始失色，所以開始尋找合適的接班人，到底他能成功嗎？











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聖誕片單│2.《優獸大都會+》：6個小單元呈現優獸市民爆笑日常

一共6集單元故事的《優獸大都會+》於2022年11月9日在Disney+首播，這劇就好像是《優獸大都會》電影的番外篇，故事重點放大受歡迎的電影配角身上，包括樹懶阿閃、北極尖鼠花花等。為大家呈現優獸大都會市民日常生活，相信會十分爆笑。



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聖誕片單│3.《寶貝智多星》系列：聖誕必睇！同賊仔鬥智鬥勇

到了聖誕，又怎可以不看《寶貝智多星》系列？Disney+有《寶貝智多星》、《寶貝智多星再玩過》、《寶貝智多星續集玩轉紐約》、《寶貝智多星3》、《寶貝智多星4》及《寶貝智多星5》，相信今個假期，大家一齊不會悶。



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聖誕片單│4.《噬亡村》：影帝加持！村民連環失蹤揭食人族傳聞

Disney+ 獨家原創驚悚日劇《噬亡村》改編自二宮正明的同名連載漫畫，由康城影帝柳樂優彌主演，故事講述日本有一條表面風光如畫的神秘村落，村裡發生村民連環失蹤事件，最後竟然發現背後隱藏了食人族傳聞。



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上線日期：12月28日

聖誕片單│5. 《禪：古古與煤炭屎鬼》：夢幻聯乘！日本吉卜力工作室X星球大戰

《禪：古古與煤炭屎鬼》是吉卜力工作室的全新原創短片，由 Katsuya Kondo 執導，Ludwig Göransson 配樂。這部手繪動畫短片內有《星球大戰》網絡電視劇《曼達洛人》角色古古及在《龍貓》、《千與千尋》登場的煤炭屎鬼，是：夢幻聯乘之作！。

聖誕片單│6.《粉紅謊言》：韓國戀綜！參加者自帶一個「謊言」參加節目

韓國戀愛真人騷《粉紅謊言》規定參加者必需自帶一個無法坦白的「謊言」參加節目，在這個充滿謊言的粉紅世界內和心儀對象相處。成員有前成人片演員、前女團成員及19禁猛男騷舞團舞者等。

參加者用「謊言」隱藏真正職業，因為自己的背景未必個個能接受，參加者需要面對心儀對象的真面目及公開自己真實身份的不安，而揭曉謊言後就會立即被採訪，反應超真實。



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