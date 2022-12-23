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趁住好天氣，今個長假期一於出走到郊外，行山看海呼吸新鮮空氣。康文署早前推出《行山樂》專頁，介紹香港多達44條特色遠足路線。今次為大家精選3條易行又能賞到海景、水塘景的遠足路線，最多4.5小時就行完！



海景行山路線推介01｜3.5小時行完！清水灣道大坳門—大坑墩



由清水灣道大坳門出發，沿龍蝦灣路湛山寺行，可以欣賞到龍蝦灣古石刻，接着登上 291 米高的大嶺峒，更居高臨下俯瞰西貢海的景色，雖然沿途有上下坡段，山徑亦略為崎嶇，但視野絕佳，值得一去。往下行就是終點大坑墩，一到假日很多人都在這裏放風箏，漫天飛舞，景色不錯，只需約3.5小時便能走畢全程。



沿途可遠眺布袋澳及清水灣俱樂部。



清水灣道大坳門—大坑墩

全長︰約 4.5 公里

需時︰約 3.5小時

難度︰2 粒星

交通︰可到港鐵鑽石山站乘搭九巴路線91號直達大坳門；回程可沿清水灣道步行約20分鐘返回大坳門，然後乘搭九巴路線91號前往港鐵鑽石山站。

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海景行山路線推介02｜登「西貢三尖」釣魚翁尖峰南坡！大坳門相思灣路—坑口半見村



另一條推介路線同樣由大坳門出發，不過行經相思灣路，緩登至海拔344米「西貢三尖」之一的釣魚翁尖峰南坡，山徑算是易行，沿途有上下坡段。由脊北走到上洋山，經過山畔孟公屋、禾塘崗，再往下行就到達將軍澳坑口。



釣魚翁為西貢三尖之一。



大坳門相思灣路—坑口半見村

全長︰約 5.5 公里

需時︰約 4小時

難度︰3 粒星

交通︰由港鐵鑽石山站乘搭九巴路線91號直達大坳門；回程沿昭信路及銀澳路步行約15分鐘前往港鐵坑口站。

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海景行山路線推介03｜必睇香港仔水塘靚景！灣仔峽—香港仔水塘道



想輕鬆一點，推薦香港仔水塘這條行山路線！港島南區向來風光明媚，尤其是香港仔上水塘及下水塘一帶，風景尤其優美。由灣仔峽出發，沿引水道及山腰小徑行，經上水塘及下水塘的山徑入貝璐道，途經墳場，便到達香港仔漁光邨。路線整體來說算是易行，只是部分路徑略為崎嶇。



灣仔峽—香港仔水塘道

全長︰約 6.5 公里

需時︰約 4.5 小時

難度︰2 粒星

交通︰由港鐵金鐘站乘搭新巴路線 15 號直達灣仔峽；回程則由漁光邨步行到石排灣邨乘搭城巴路線7號前往港鐵上環站。

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