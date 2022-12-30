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2022-12-30Text: Sammy Leung

倒數好去處 │7大免費除夕倒數熱點！Jay Fung、Lolly Talk、吳林峰、姚焯菲都會出現？巨型倒數時鐘打卡！港島九龍有齊

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　　轉眼之間又到2022年的最後2天，今年大家過得怎樣呢？為了迎接新一年，除夕夜當然一定要倒數，和親朋好友聚一聚。如果還未想好去哪裏，不如看看編輯為大家推介7個免費的除夕倒數好去處，2022年的最後一天一定要過得有儀式感！（去人多擠迫的地方，一定要注意安全啊！）

 

港島區

 

除夕倒數好去處│1.中環街市：Jay Fung的Fans注意！歌手+樂隊表演

 

　　自上年中環街市活化重開後，一直都有舉辦不同的藝術、文化活動，更進駐不少本地初創品牌，每次去都會有新鮮感。中環街市今年和新城知訊台合作在12月31日舉辦「中環街市 x 好友音樂 Countdown For All除夕倒數音樂會」，邀請了不少歌手表演，更會和大家迎接新年，當中有馮允謙、黃淑蔓、Nowhere Boys、Yusobeit、安俊豪、蘇家欣及一眾新晉歌手，一定不可以錯過！

 

（圖片來源：IG@jayfungmusic）

 

地址：中環街市地面G／F Oasis

時間：晚上10時30分至午夜12時10分

詳情：中環街市 x 好友音樂 Countdown For All除夕倒數音樂會

 

除夕倒數好去處│2.灣仔會展：巨型倒數時鐘+幻彩詠香江

 

　　到倒數，又怎可以少巨型倒數時鐘！今年香港會議展覽中心的玻璃幕牆上於2022年的最後半分鐘，會出現巨型倒數時鐘、「2023」字樣及祝福語。一齊「10,9,8……5,4,3,2,1」，送舊迎新，相信氣氛一定超好！

 

 

地址：香港會議展覽中心

時間：晚上11時59分

詳情：灣仔會展巨型倒數時鐘

 

下一頁：九龍區：煙火匯演+音樂人陪你倒數+歌手表演

 

 

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