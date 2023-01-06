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2023-01-06Text: Louise Yuen

馬灣一日遊！5大美食+打卡行程推介！輕鬆登山徑賞青馬大橋靚景/ 最新肥貓店長壁畫/自創馬灣可樂cafe/特色熱沙咖啡（附交通方法）

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　　如果你近年已經去勻長洲坪洲梅窩大嶼山西貢，悠閒小島 feel 的馬灣或者是周末一日遊的好地方。憑巨型貓貓壁畫爆紅的居港俄羅斯藝術家，早前在馬灣田寮新村中揮筆創作最新的可愛肥貓店長壁畫，旋即成為一大打卡位。馬灣還有不少特色cafe，對正青馬大橋 sell 海景的、主打土耳其熱沙咖啡的都有，有得食有得玩，下次放假一於去趟馬灣小旅行啦！

 


馬灣一日遊景點 01｜大嶺頭登山徑︰半個鐘行完！輕鬆登山賞青馬大橋＋日落美景


　　馬灣小旅遊，除了必去挪亞方舟主題公園及海邊小店cafe，推薦大嶺頭這條輕鬆易行的登山徑。大嶺頭位於馬灣南部，是個只有69米高的小山峰， 由挪亞方舟旁的珀欣路的起點出發，沿石屎路向上行，穿過行車天橋底、思親亭，沿路可以俯瞰馬灣海峽及燈籠洲小島。最吸引是從山頂望出去就是青馬大橋及汀九橋的壯麗景色，黃昏時分景色更美，絕對是打卡必影！大嶺頭登山徑只需約半小時便能行畢全程，新手都能應付到。若是秋天前來，更有機會欣賞到期間限定的芒草美景。

 


大嶺頭登山徑（圖片來源︰馬灣公園）


下一頁︰居港俄羅斯藝術家加持！小食店外發現肥貓店長壁畫

 

 

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