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TVB的《萬千星輝頒獎典禮2022》於昨日（8日）晚上舉行，今年得獎名單已經公布，今次為大家整理一下得獎名單及當晚藝人的說了甚麼金句！

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最佳劇集：《下流上車族》

《下流上車族》在今次頒獎典禮中入圍18項獎項十強，呼聲相當高。而《下流上車族》最後成功得到今年「最佳劇集」獎項。

而在致謝環節時，男主角林敏驄在台上除了宣傳自己的演唱會外，更爆出多句金句：

● 「個人榮辱好小事，識攞梗係攞終極大獎」

● 「佢（曾志偉）好似係一個最好嘅朋友，默默係守護喺你身邊，仲知道你可以做到咩，同埋知道你有咩不足，適當時候推你一下，多數時候想推你去死」

● 「你（江美儀）唔好以為著到隻烏雞咁，做視后今朝啪咗幾粒事後丸，惡補一下」

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最佳男主角：《金宵大廈2》陳山聰

而在最佳男主角方面，最後5強有陳山聰、馬國明、陳展鵬、林敏驄及周嘉洛。最後陳山聰以《金宵大廈2》得到最佳男主角。陳山聰在致謝環節時說出金句：「我覺得最困難唔係面對自己失敗，我覺得最困難係點樣由失敗企返起身，步向成功」

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最佳女主角：《下流上車族》江美儀

最佳女主角最後5強包括：鮑起靜、陳煒、陳瀅、江美儀及李施嬅。最後，江美儀以《下流上車族》得到最佳女主角。江美儀在10年前得到女配角，而10年後得到最佳女主角，她在台上指：「我以為我唔係親生女，唔會得到呢個獎」。

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最受歡迎電視男角色：《痞子殿下》紀威 周嘉洛

周嘉洛以《痞子殿下》的紀威得到最受歡迎電視男角色。

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最受歡迎電視女角色：《愛・回家 之 開心速遞》白天娥（三太）樊亦敏

樊亦敏以《愛・回家 之 開心速遞》白天娥（三太）得到最受歡迎電視女角色。

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最佳男配角：《下流上車族》鄧智堅

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最佳女配角：《美麗戰場》蔣家旻

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│飛躍進步男藝員：吳偉豪《愛‧回家之開心速遞》、《回歸》

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│飛躍進步女藝員：郭柏妍《青春不要臉》、《雙生陌生人》、《白色強人II》、《下流上車族》

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最佳綜藝節目：《開心無敵獎門人》

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最佳資訊及專題節目：《尋人記II》

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最佳年度及特備節目：《萬千星輝頒獎典禮2021》

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最佳男主持：方東昇《尋人記II》

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最佳女主持：陳貝兒《無窮之路II - 無價之保》

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最受歡迎電視歌曲：《白色強人II》Wish JW王灝兒

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最受歡迎電視拍檔：《痞子殿下》周嘉洛、陳瀅、JW王灝兒、朱敏瀚、張頴康

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│萬千光輝演藝大獎：曾勵珍

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│專業精神獎：形象監督 陳惠英

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│馬來西亞最喜愛TVB男主角：《超能使者》陳展鵬

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│馬來西亞最喜愛TVB女主角：《美麗戰場》劉佩玥

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│馬來西亞最喜愛TVB電視劇集：《超能使者》

TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》│最佳衣著藝人獎：陳山聰、陳曉華、胡定欣

其他藝人金句

在今次的頒獎典禮中，邀來多位影視名人為頒獎嘉賓，當中有：郭可盈、呂良偉、陶大宇、梁榮忠、余安安、葉童、黃日華及苗僑偉等等，看看今次有甚麼金句！

陶大宇：「（男配角）要抵得諗，咁你知喇，通常導演都錫晒主角，而做戲焦點都放喺主角度。」

梁榮忠：「男配角係要做戲做得好，同埋唔靚仔，所以今晚候選男配角裡面應該都有晒呢啲特質！」







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