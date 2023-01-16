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距離農曆新年不足一個星期，各區的年宵花市都陸續開鑼！由政府主辦的 15 個年宵花市剛在 1 月 16 日開幕，遍佈港九新界，官網還設新功能可以查看即時人流情況，非常方便。中環街市則化身新年限定大笪地，大搞市集之餘，還有傳統大紅花牌、懷舊綠色鐵皮排檔等打卡位，甚有氣氛。最令人期待一定是大埔林村許願節，疫情後首度復辦，當然不少得拋寶牒及放蓮花燈！



新年好去處2023｜15個年宵花市遍佈港九新界！只設濕貨區+官網睇人流情況

年宵花市終於回歸喇！由政府主辦的年宵花市由 1 月 16 日起至大年初一（22 日）將於港九新界各區 15 個地點舉行，為期 7 日，共設 922 個攤位。其中最大規模，要數銅鑼灣的維園年宵花市，有多達 175 個攤檔；其次是荃灣沙咀道遊樂場和元朗東頭工業區遊樂場，各有 96 個攤位。另外，今年的年宵花市只設濕貨區，主力售賣年花，乾貨及快餐區則仍然未開放。

值得一提，食環署今年將於官網實時顯示 15 個年宵市場的人流情況，並以紅、黃、綠燈形式輪候情況，其中人流較多的銅鑼灣維園、深水埗花墟公園和荃灣沙咀道遊樂場則設取票系統，大家可於現場取票，或下載免費 App 遙距取票，只要在收到通知後的 60 分鐘內到達召集區便可進場，比即席排隊入場更方便。

2023 年年宵市場人流情況︰

https://www.fehd.gov.hk/tc_chi/events/lnyf2023/lnyf2023_status.html

農曆年宵市場 2023

地點︰

維多利亞公園

深水埗花墟公園

深水埗長沙灣遊樂場

觀塘觀塘遊樂場

黃大仙摩士公園

東涌達東路花園

荃灣沙咀道遊樂場

大埔天后宮風水廣場

西貢萬宜遊樂場

將軍澳寶康公園

沙田源禾遊樂場

元朗東頭工業區遊樂場

葵青葵涌運動場

北區石湖墟遊樂場

屯門天后廟廣場

詳情︰www.fehd.gov.hk/tc_chi/events/lnyf2023/lnyf2023.html

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