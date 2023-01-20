加入最愛專欄 收藏文章

新年去了黃大仙祠後，沒有安排其他節目？又不想回家？大家可以去黃大仙中心北館，最近黃大仙中心推出以麻雀為主題的「雀藝－尋覓麻雀美學」展覽，展覽內除了有2大打卡位，還展出了多種麻雀珍品。看完之後，編輯覺得自己對麻雀的認識加深了不少。

「雀藝－尋覓麻雀美學」展覽

黃大仙中心：雀藝－尋覓麻雀美學

説到農曆新年的指定活動，一定是和家人、朋友「打麻雀」。黃大仙中心和「麻雀獻藝」合作，推出了「雀藝－尋覓麻雀美學」主題活動，大家可以從中多多了解麻雀製作工藝這項非物質文化遺產項目。先來看看2大打卡位。

打卡位1. 3米高巨型麻雀打卡裝置

位於黃大仙中心北館的3米高巨型麻雀打卡裝置，以橙黃色為主調，「happy, go, lucky」字眼配上巨型麻雀、通花鐵閘、麻雀圖案等，真的充滿濃厚的中式、港式傳統味道。

3米高巨型麻雀打卡裝置

打卡位2. 巨型麻雀打卡長廊

另一邊廂，巨型麻雀打卡長廊上放了14隻色彩繽紛的巨型麻雀，一字排開，部分麻雀印有特別的圖案。仔細看就會發現，這是「十三么」，可以叫糊了吧？這副牌真的很打卡able，不知道去拍照後，今年會不會更旺，可以大殺三方呢？

巨型麻雀打卡長廊

巨型麻雀打卡長廊

下一頁：即睇「麻雀美藝」展覽！







加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇