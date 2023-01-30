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黃子華、林海峰合演的舞台劇《愛我別走》今早正式公開售票，吸引逾60萬人排隊輪候（官方指「撲飛」頁面的輪候人數曾經高達70萬），實在太瘋狂！編輯當然都有排埋一份，不幸排3萬多位（其他同事排22萬、25萬、30萬位……），無緣欣賞「黃子華X林海峰X莊梅岩」這個重磅組合的最新作品！不過小編發現，《愛我別走》贊助商「Maskology口罩．學」今早宣布，將於明天（1月31日）上午10時獨家發售「《愛我別走》特別版口罩連門票套裝」，其中$980門票更保證坐前五行！即睇詳情！

編輯和同事同時間登入買飛網頁，結果……

《愛我別走》$980門票套裝（前五行）

售價：$3,220 （限購一套）

可選日期：3月2日、3月3日

註：只限星級會員或尊尚會員購買

（圖源：maskology官網）

《愛我別走》$480門票套裝（位置隨機）

售價：$1,720（限購兩套）

可選日期：3月1－4日及3月7日

註：只限星級會員或尊尚會員購買

（圖源：maskology官網）

更多詳情及購買連結（按此）

（圖源：maskology官網）

舞台劇《愛我別走》詳情

編劇：莊梅岩

導演：陳曙曦

演員：黃子華、林海峰

日期：2023年2月24至4月16日

時間：晚上8時

地點：西九文化區戲曲中心大劇院

官方Facebook專頁（按此）