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一說到日本美食，大家又會想到甚麼呢？香港人相當喜歡日本美食，特別是壽司、拉麵、刺身、牛丼等等，每次去較出名的日本餐廳，很多時都要排隊。今次就說說香港人常常吃的牛丼吧！日本LINE最近公布了日本人最愛牛丼連鎖店排行榜Top3，當中有2間在香港都有分店，到底Top3有甚麼吸引之處呢？

LINE以LINE research在2022年12月1日至3日進行了「最愛牛丼連鎖店」調查，最後有5,254用戶回覆，年齡分佈在15至64歲。一齊看看第3位是哪一間牛丼店吧！

牛丼連鎖店排行榜│第3位. 松屋：便宜+主食菜單相當好吃

在「最愛牛丼連鎖店」排名中，第3名是松屋，大家去日本的時候，有沒有吃過啊？松屋主要售賣牛肉飯、咖喱飯和定食等。今次有超過2成日本投票用戶指，喜歡松屋的原因是價格便宜、CP值高；另外，更有不少用戶認為松屋除了牛丼，還有很多不同的選擇，而主食菜單都相當好吃，值得一試。

(圖片來源：FB@matsuyafoods.matsuya)

(圖片來源：matsuyafoods)

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