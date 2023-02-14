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等了3年，終於可以去台灣自由行啦！陸委會今日（2月14日）正式公布，將於2023年2月20日上午9時起放寬防疫限制，重新開放予港人以自由行方式入境台灣自由行，同時恢復接受《香港澳門居民網路申辦入台許可同意書暨入境登記表》（俗稱「入台證」）網上申請！即睇「入台證」申請教學及遊台注意事項！



【台灣自由行】點樣申請「入台證」？



香港人去台灣必須辦理「入台證」，即睇申請「入台證」的3個方法：



1. 網路簽證



由2月20日起，香港、澳門出生之永久居民／非港、澳出生者，曾於1983年後以港澳永久居民身份赴台／持有效港澳居民適用之中華民國台灣地區入出境許可證，而在台灣停留不超過30天，可透過內政部移民署網站申請「入台證」。申請人須持有效期3個月以上之港澳特區護照。



申請費用：免費



2. 雲端線上申請



如持有香港特區護照或BNO護照，以及回鄉證（未持有其他國家護照）的香港永久居民，並計劃在台灣停留超過30天，可透過雲端線上申請「入台證」。要留意的是，經雲端線上申請「入台證」需時約5個工作日（星期六、日、10月10日、台灣及香港的公眾假期除外），另要繳付證照費（需於核准日期2個月內完成線上繳費，逾期需重新申請）。



申請費用：（單次入出境證）新台幣600元／（一年多次入出境證）新台幣1,000元／（三年多次入出境證）新台幣2,000元

3. 落地簽證



香港、澳門出生之永久居民／非港、澳出生者，曾於1983年後以港澳永久居民身份赴台／持有持有效港澳居民適用之中華民國台灣地區入出境許可證，而在台灣停留不超過30天，可申請落地簽證。



申請費用：新台幣300元

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