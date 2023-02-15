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2023-02-15Text: Sammy Leung

觀音借庫2023│觀音借庫吉時到！16間廟宇開放時間+地點！一文睇晒借庫吉時+廟宇特別措施！有一間可預約代客借庫！

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　　2月16日是農曆正月廿六，亦是觀音借庫的吉日，不少人都會去向觀音大士借來好運及財運變得更加好。今次一文睇清觀音借庫的吉時、地點、廟宇開放時間及預約代客借庫服務！祝大家新一年可以更加好運！

 

觀音借庫2023│吉日+吉時

 

吉日：農曆正月廿六，即西曆2月16日

吉時：

-    2月15日下午11時至2月16日上午3時

-    2月16日上午7時至上午9時

-    2月16日下午7時至下午9時

 

(圖片來源：ctc.org.hk)

 

觀音借庫2023│預約代客借庫

 

　　華人廟宇委員會部份廟宇提供預約會代客借庫，成功預約的人可於觀音開庫後（即2月17日起）到相關廟宇領取借庫物品，詳情可向廟宇查詢。由即日起至2023年2月16日下午4時正，可在向紅磡觀音廟查詢，預約代客借庫電話為9159 8272 及 9574 2278，不過只接受whatsapp查詢。

 

詳情：https://www.ctc.org.hk/b5/news_details_20230127.asp

 

下一頁：觀音借庫2023地點+開放時間+特別措施

 

 

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