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大家終於可以飛台灣了！隔了3年，大家想念台灣的美食嗎？Expedia香港數據顯示，自台灣公布放寬限制後的24小時內，前往台北的航班搜尋量，較之前7日（即2月7日至2月13日）平均值上升27倍。不過，到底最近的台灣機票價位大約是多少？今次etnet為大家整合了4間航空公司的台北機票，看看到底在價錢上有甚麼分別！

**機票價錢略有浮動，一切以官方為準

延伸閱讀：一文睇晒遊台注意事項＋「入台證」3大申請方法

台北機票│1. HK Express：最抵來回$1,597 + 20KG寄艙行李每程加$290

先說說很多人會乘搭的HK Express！HK Express在台灣的航點分別有台中、高雄 及台北。以3月的台北來回機票為例，只要揀選「Fun優惠」，最抵價錢為$1,597起。HK Express航班時間3個，大家可以自己選擇合適的時間。例如選擇早上7點半香港出發，回程可以選晚上9點半，就可以玩到盡。

(圖片來源：HK Express網頁截圖)

(圖片來源：HK Express網頁截圖)

不過要留意，「Fun優惠」只包手提行李。若果要加寄艙行李，20KG每程要多付$290。而餐點服務業都要付費，但網上提前預訂餐點可獲贈樽裝水一枝！

(圖片來源：HK Express網頁截圖)

(圖片來源：HK Express FB)

詳情：http://www.hkexpress.com/

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