加入最愛專欄 收藏文章

到了3月，又是時候看看本月精選片單！3月的電影相，除了有男神基努李維《殺神John Wick 4》、新海誠新作《鈴芽之旅》外，還有甚麼電影會上映？同場會推介Disney+、Netflix及黃Viu 3月份上線電影及劇集。

【3月片單｜新上映電影推介】1.《斷網》



先看看香港的電影，《斷網》由郭富城、林家棟、呂良偉及譚耀文主演。故事講述黑客進行了一次大規模的網絡襲擊，被主天才網絡保安主任卓家俊（郭富城 飾）自身研發的防火牆化解。但原來這次病毒攻擊由他的上司陳明志（林家棟 飾）操控，最後令卓家俊誤墮洗黑錢圈套中。卓家俊為了洗脫嫌疑，在網絡製作出AI超級病毒，潛伏並攻擊黑客，但AI病毒失控，造成全城斷網！

即睇預告片︰





上映日期：2023年3月9日

【3月片單｜新上映電影推介】2. 《鈴芽之旅》

日本新海誠的《鈴芽之旅》又怎可以錯過！《鈴芽之旅》今次講述居住在九州的村莊的少女鈴芽追隨「正在尋找門扉」的青年草太，到了一個山中廢墟，發現了一道有神秘力量的門。而神秘力量的門相繼在日本各地出現，而災害有機會由門的另一邊竄出，所以鈴芽就要踏上將門上鎖的旅程。







即睇預告片︰





上映日期：2023年3月2日



【3月片單｜新上映電影推介】3. 《65: 絕境逃生》



《65: 絕境逃生》由阿當戴華及亞莉安娜格林布拉特主演，今次講述飛船被不明小行星撞擊，飛船上有飛船指揮官米斯及一名女孩倖存，而他們更到了危機四伏、四圍都是兇猛史前未知生物的6,500萬年前史前地球。



即睇預告片︰





上映日期：2023年3月9日



【3月片單｜新上映電影推介】4. 《殺神John Wick 4》



《殺神John Wick 4》由奇洛李維斯、伊恩麥聖、蘭斯列迪克、羅蘭士費斯賓、甄子丹、澤山璃奈、真田廣之、麥高渣羅主演，今次講述上集於紐約酒店大難不死的「殺神」John Wick要到大阪殺手酒店向大阪殺手酒店求助。殺手集團新話事人想要斬草除根，孤立John Wick。John Wick向他提出生死決鬥，贏了就可以脫離被追殺。



即睇預告片︰



上映日期：2023年3月23日



【3月片單｜新上映電影推介】5. 《奪命狂呼6》



恐怖電影《奪命狂呼6》由瑪莉莎巴雷拉、積絲雯沙禾布朗、積甘比恩、亨利燦尼等主演，今次講述上集倖存者回到各自的生活，但鬼臉殺手又怎會放過他們，所以他們又要再次逃脫鬼臉殺手的追殺。



上映日期：2023年3月23日

下頁即睇Disney+、Netflix及黃Viu推介！







加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇