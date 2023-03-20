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日本樂園新事多，吉卜力公園去年 11 月在名古屋愛知縣開幕，已經吸引一班宮崎駿蜂擁而至，最近全球第二座哈利波特影城也公布將於 6 月在東京正式開幕，不只有齊電影場景、道具和戲服，更擁有全球最大的《哈利波特》室內設施，令人超期待！Disney Sea 及大阪環球影城（USJ）亦不遑多讓，分別以全新「Fantasy Springs」園區及期間限定的哆啦A夢 XR 雲霄飛車迎戰，粉絲們又多個飛去日本的理由了！



日本樂園新事預告 01｜東京哈利波特影城6月開幕！還原9 ¾月台＋霍格華茲列車



全球第二座哈利波特影城終於公布於6月16日正式開幕，落戶於日本東京的「豐島園 Toshimaen」舊址，佔地逾9萬平方呎，分室內及室外區域，面積比倫敦的哈利波特影城更大，不只有霍格華茲特禮堂、斜角巷、9 ¾月台和黑森林4大區域，更設蜂蜜公爵、奧利凡德先生的店、華麗與污痕書店、活米村等14個主題，當然不少得東京獨有的佈景，打造出全球最大的《哈利波特》室內設施，預計起碼行3至4小時才能逛勻整個園區。



（圖片來源︰Warner Bros. Studio Tour Tokyo）



（圖片來源︰Warner Bros. Studio Tour Tokyo）



有別於大阪環球影城（USJ）的哈利波特魔法世界™，這裏不設刺激機動遊戲，但完美還原一系列《哈利波特》及《怪獸與牠們的產地》系列的電影場景，還展出多件電影中道具和戲服，「麻瓜」們就如親身走入哈利波特的魔法世界，超有代入感！



（圖片來源︰Warner Bros. Studio Tour Tokyo）



（圖片來源︰Warner Bros. Studio Tour Tokyo）



哈利波特影城日前舉行記者會，更首次公開園區內的9 ¾月台場景，據說該霍格華茲特快列車由運行超過35年的蒸汽火車「Dumbleton Hall 號」翻新改造，再運送至東京，哈迷必睇！門票將於3月22日於官網開賣！



（圖片來源︰Warner Bros. Studio Tour Tokyo）



（圖片來源︰Warner Bros. Studio Tour Tokyo）



Warner Bros. Studio Tour Tokyo

地址︰〒179-0074 東京都練馬区春日町1-1-7

門票︰成人 6,300 日圓；青年（12 至 17 歲）5,200 日圓；小童（4 至 11 歲）3,800 日圓

網址︰www.wbstudiotour.jp/



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