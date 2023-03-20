吃喝玩樂

玩樂 What’s On

加入最愛專欄　 收藏文章　

2023-03-20Text: Sammy Leung

Netflix原創韓劇「全球網播量」Top 5！《黑暗榮耀》播出3個月衝上第2位！《魷魚遊戲》竟榜上無名？

#Netflix #韓劇 #排行榜 #黑暗榮耀 #黑暗榮耀 #少年法庭

　　近年來，大家都常用Disney+、Netflix等平台煲劇，而這些平台都會推出不少原創劇集。最近，Netflix公布了原創韓劇「全球網播量」排行Top5。到底大熱的《魷魚遊戲》、《黑暗榮耀》有沒有上榜呢？


Netflix原創韓劇│第5名. 《毒梟聖徒》


　　第5名是《毒梟聖徒》，全球網播量達1.3億小時，由河正宇、黃晸珉、朴海秀趙祐鎮、柳演錫及張震主演。故事講述在外地經營事業的韓國商人姜仁久，迫於無奈要危險加入韓國國家情報院與美國緝毒局的聯合秘密任務，目的是為了逮捕韓僑大毒梟全耀煥。




預告：



Netflix原創韓劇│第4名.《紙房子：韓國篇》


　　《紙房子：韓國篇》全球網播量達1.33億小時，翻拍西班牙同名電視劇，由劉智泰、全鐘瑞、朴海秀、金侖珍主演。故事講述天才戰略家「教授」和幾個有不同性格及才能的人，為對抗南北韓統一後的社會問題，而開始搶劫及劫富濟貧。




預告：



下一頁：睇埋第一至三名

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

更多玩樂 What’s On文章
你可能感興趣
#Netflix #韓劇 #排行榜 #黑暗榮耀 #黑暗榮耀 #少年法庭
更多吃喝玩樂文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
領展供股
連環爆雷
More
Share