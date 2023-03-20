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近年來，大家都常用Disney+、Netflix等平台煲劇，而這些平台都會推出不少原創劇集。最近，Netflix公布了原創韓劇「全球網播量」排行Top5。到底大熱的《魷魚遊戲》、《黑暗榮耀》有沒有上榜呢？



Netflix原創韓劇│第5名. 《毒梟聖徒》



第5名是《毒梟聖徒》，全球網播量達1.3億小時，由河正宇、黃晸珉、朴海秀趙祐鎮、柳演錫及張震主演。故事講述在外地經營事業的韓國商人姜仁久，迫於無奈要危險加入韓國國家情報院與美國緝毒局的聯合秘密任務，目的是為了逮捕韓僑大毒梟全耀煥。











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Netflix原創韓劇│第4名.《紙房子：韓國篇》



《紙房子：韓國篇》全球網播量達1.33億小時，翻拍西班牙同名電視劇，由劉智泰、全鐘瑞、朴海秀、金侖珍主演。故事講述天才戰略家「教授」和幾個有不同性格及才能的人，為對抗南北韓統一後的社會問題，而開始搶劫及劫富濟貧。











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