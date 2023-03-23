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2023-03-23Text: Louise Yuen

Art Basel｜免費睇！香格里拉聯乘蜷川實花設「花花世界」藝術裝置！2大必影打卡位／限定主題下午茶

#港島香格里拉 #下午茶 #蜷川實花 #Butterflies’ Seasons #Art Basel #沉浸式藝術裝置 #打卡 #週末好去處 #打卡熱點 #本地遊

　　大型藝術展如 Art Basel 和 Art Central 今個 3 月相繼在港設展，港島香格里拉近日也首度與日本知名藝術家蜷川實花（Mika Ninagawa）合作，於 Art Basel 的香格里拉展區打造「Butterflies’ Seasons」沉浸式藝術裝置，帶大家以蝴蝶視角走入一片艷麗的花花世界。

 

　　蜷川實花擅長用鮮豔多樣的色彩拍攝及創作，聯乘港島香格里拉的最新作品「Butterflies’ Seasons」正正就是加入了鮮艷色彩和花卉元素，從蝴蝶視角飛越盛放花海，感受四季更迭，走入鏡房還能為浮華繁花的一部分。重點是，不論是否持有 Art Basel 入場證，所有人都可以在香格里拉展區感受這次「花」式沉浸式藝術體驗。

 

（圖片來源︰香格里拉集團）

（圖片來源︰香格里拉集團）

 

香格里拉展區 Butterflies’ Seasons

地點︰灣仔港灣道 1 號香港會議展覽中心 3 樓貴賓入口旁

展出日期︰3 月 23 日至 25 日

詳情︰www.shangri-la.com/en/landing/findyourshangrilacontest/

 

期間限定！港島香格里拉「藝術感官饗宴」下午茶

 

　　Butterflies’ Seasons 以外，港島香格里拉由即日起至 3 月 31 日亦推出「藝術感官饗宴」下午茶，由港島香格里拉行政總廚 Uwe Opocensky 及行政糕餅總廚 Julien Gourmelon 聯手創作一系列繽紛色彩的糕點，美咪又細緻。

 

（圖片來源︰香格里拉集團）

 

港島香格里拉「藝術感官饗宴」下午茶

供應時間︰星期一至五 3pm-5pm、星期六、日及公眾假期 2pm-5:30pm

價錢︰$888／兩位

 

 

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