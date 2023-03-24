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無論遊客或香港人，維港景色絕對不會看厭！乘搭天星小輪橫渡維港更被國家地理旅遊雜誌列為「人生五十個必到景點」之一！其實除了乘搭天星小輪穿梭尖沙咀和中環過海外，搭小輪更可以是一個極Chill的消閒節目！點解咁講？皆因最近半島酒店就與天星小輪聯乘推出下午茶套餐，大家可以坐在小輪上歎afternoon tea；想欣賞日落或維港夜景，又可參加天星小輪舉辦的兩個維港遊之旅，不失為假日輕鬆好去處！放假即刻想去？睇埋落去啦！



假日好去處維港遊 | 吹著海風、聽著音樂歎Afternoon Tea！半島酒店Ｘ天星小輪下午茶



適逢半島酒店開業95周年及天星小輪創業125周年，兩個歷史悠久的本地品牌聯乘，推出「維港半島經典下午茶」。客人可選擇於天星小輪環保渡輪「世星號」上，享用半島經典下午茶，各式鹹甜美點與在酒店供應的同樣精緻，鹹點包括吞拿魚尼斯法式薄餅、籚筍和車打芝士蛋餅、煙燻牛肉配小黃瓜和經典青瓜三文治；而甜點則有柑橘果凍和雲呢嗱芝士蛋糕、蘋果肉桂焦糖餡餅、栗子朱古力芝麻脆餅等；當然不是得經典中的經典英式烘鬆餅配奶油忌廉和果醬啦！邊歎美點，再呷香噴噴半島精選名茶，一邊吹著海風、以維港藍天白雲碧海伴吃，仲有現場音樂演奏，Chill！



（圖片來源：半島酒店）



（圖片來源：半島酒店）



維港半島經典下午茶

日期：3月31日至7月2日（逢周末及公眾假期）

時間：下午2時半至4時

價錢：每位$650



假日好去處維港遊 | 兩小時日落之旅！精美小點 ＋ 無限暢飲經典Cocktail



除下午茶套餐外，是次聯乘酒店亦推出「半島黃昏維港遊」。客人可在「世星號」體驗一場兩小時的航行，「由尖沙咀碼頭出發，沿途經汀九橋，讓客人欣賞沿海的西九文化區和昂船洲等景色。暢遊期間亦有現場DJ音樂，更可享用精美小點如松葉蟹肉捲配柚子忌廉、烤吞拿魚配三文魚魚子醬、西班牙塞拉諾火腿配無花果酸辣醬及迷你芝士蛋糕等，還可兩小時無限暢飲由半島調酒師創作的特色雞尾酒，度過醉人的黃昏時分。



半島黃昏維港遊

日期：3月31日至7月2日（逢周末及公眾假期）

時間：下午5時半起

價錢：每位$850（另可加$100享用香檳）



（圖片來源：半島酒店）



（圖片來源：半島酒店）



預訂詳情可瀏覽半島酒店網頁



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