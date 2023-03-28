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2023-03-28Text: Sammy Leung

精選片單 | 誰是兇手？6套必睇燒腦懸疑劇！中日韓台美劇有齊！韓國神劇《Signal》、男神李昇基做兇手《Mouse》、菅田將暉《勿說是推理》

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　　有些人很喜歡看愛情片、科幻片、恐怖片，你又喜歡看甚麼類型的劇集呢？今次就跟大家介紹一下6套懸疑劇，當中有經典的韓劇《Signal》、男神李昇基主演《Mouse》、菅田將暉的日劇《勿說是推理》，大家看過沒有？


韓劇


懸疑劇│1.《Signal》：透過對講機聯絡15年前刑警破懸案


　　韓國tvN在2016年播出的《Signal》，相信有很多喜歡韓劇或懸疑劇的人都會看過。劇集由李帝勳、趙震雄、金元海等主演。故事講述一位擅長心理分析的罪犯側寫師，執到一部舊對講機，而透過對講機竟然可以聯絡到15年前一位重案組刑警。二人為了破懸案透過對講機交換線索，而全劇會以時空交錯手法敘事，說到不少具爭議性議題。




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懸疑劇│2.《Mouse》：男神李昇基主演！最後有大反轉


　　韓國tvN於2021年播出的《Mouse》由李昇基、李熙俊、朴柱炫、景收真主演。故事講述巡警鄭正直充滿正義感，而他遇上了因父母雙亡、只為復仇的刑警高武治，二人追捕連環殺人魔時，竟然發生了一個大反轉。




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下一頁：台灣＋美國懸疑劇

 

 

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