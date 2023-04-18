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2023-04-18Text: Sammy Leung

內地旅遊必備5大App推介！打卡景點攻略、勁全面導航地圖、超抵限時團購、隨手快捷Call車齊晒

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　　自從開關之後，很多人都會到內地探親或去旅行，如果想行程時更加方便，可以下載一些有用App。今次編輯會介紹5大內地實用的App，當中有旅遊打卡必睇、Call車用的App、內地版Openrice！到內地前可以先下載，即睇5大內地實用的App！

 

內地實用App推介│1.小紅書：旅遊打卡必睇！不同類型攻略+過來人經驗

 

　　相信很多人都聽過小紅書，小紅書是內地人常用的社交平台，和我們常常用的facebook和Instagram差不多。不少人在平台上分享資訊、相片，所以大家可以在上面找到不同類型的攻略，好像是用品評測或者是旅遊地點打卡介紹等等，大家出遊之前都可以看看別人的分享，做好功課。

 

 

　　不過，雖然小紅書的資訊豐富，但因為每個人都可以分享，大家吸收資訊時，記得要懂得篩選哦！

 

詳情：https://www.xiaohongshu.com/explore

下載︰IOS（按此）｜ Android （按此

 

下一頁：Call車必用App

 

 

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